‘Infinitamente acqua’. Goio protagonista

Sarà la scrittrice Eleonora Goio la protagonista del prossimo incontro alla biblioteca comunale di San Costanzo, a Palazzo Cassi, in programma per domani alle 18. L’autrice presenterà il suo nuovo libro ‘Infinitamente acqua’, una visione romantica del navigare, uscito per Calibano Editore e dedicato alla sua passione per la vela. La serata è organizzata da CoMeta Biblioteche in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di San Costanzo. Nata a Trento nel 1959, ex insegnante di educazione fisica, la Goio vive a San Giorgio di Terre Roveresche dal 2006.