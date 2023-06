Inflazione, meteo, burocrazia: turismo "zoppo"

di Tiziana Petrelli

E’ una stagione turistica partita zoppa, sia per il tempo che per la viabilità. Non bastassero le condizioni meteo altalenanti, gli operatori del settore sono sempre più preoccupati dal contesto economico (crescita di inflazione e aumento dei tassi) ed ora anche dalla questione collegamenti entroterra-costa. Per tanti anni infatti il movimento turistico umbro verso la costa ha rappresentato per Fano una voce determinante nei bilanci stagionali estivi. Ora il rischio è di non vedere quest’anno neppure i proprietari di seconde case, venire in città per le loro vacanze.

"La chiusura della strada della Contessa non ha avvantaggiato il flusso del traffico rispetto le stagioni passate - dice Matteo Radicchi, direttore Confesercenti Fano, residente a Cagli - ne prendiamo atto sperando che in futuro ci sia una viabilità non soltanto aperta ma migliorata. Le condizioni meteo poi non aiutano, ma non devono neppure scoraggiare i turisti a venire sulla costa Adriatica. Per questo, infatti, siamo ora in ritardo di circa un mese rispetto agli ultimi anni con forti ripercussioni nelle casse di tutti gli operatori stagionali.

Qui a Fano però le cose sono aggravate dalla lentezza burocratica: solo ora, infatti, stanno arrivando le prime concessioni di suolo pubblico per le attività della zona lido, nonostante le richieste siano state fatte da tempo. Arrivare a metà giugno con attività stagionali non pronte a causa terzi, sono situazioni da evitare".

A tutto questo si aggiunge il fatto che le famiglie italiane stanno riducendo sempre più il budget di spesa per il tempo libero. "Il meteo non agevola l’arrivo a Fano di italiani: chi aveva prenotato, vedendo le previsioni, ha disdetto - aggiunge Barbara Marcolini, presidente Confcommercio Fano -. Ma sono convinta che quest’anno in città ci saranno molte più presenze straniere, che già stiamo vedendo nelle nostre attività.

Per gli italiani c’è un problema di inflazione, di aumento dei tassi d’interesse sui mutui che sta svuotando le loro tasche, di fanesi compresi che in questo periodo stanno spendendo poco nella nostra economia. Tutte le attività commerciali sono in difficoltà in questa estate, perché nel periodo di aprile e maggio (quello delle cerimonie) si è venduto poco a causa del tempo, giugno poi è da sempre un periodo di transizione perché i primi di luglio (quest’anno precisamente il 6, ndr) partono subito i saldi. Per tutti questi motivi dobbiamo investire di più nel nostro territorio, portando qui eventi che creino movimento e promuovano la città, perché poi quando la gente conosce il nostro territorio se ne innamora e sicuramente torna, perché abbiamo tutto, arte, cultura, enogastronomia…".

Per la Cna il primo investimento da fare è di tempo perché "al centro della questione c’è sempre l’isolamento di questa Provincia e della cronica mancanza di collegamenti – dice la presidente Cna Fano Lucia Pierleoni -. Operatori economici, imprese e cittadini di queste zone hanno invece pari dignità rispetto al resto dei marchigiani e non è giusto che continuino ad essere penalizzati da scelte politiche che in tutti questi anni (soprattutto dopo la realizzazione della Quadrilatero Valfabbrica-Ancona che ha spostato i flussi turistici nelle città del sud delle Marche) hanno privilegiato alcuni territori della regione a scapito di altri".