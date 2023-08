Influencer a Pesaro: chi sono e dove andranno

Pesaro, 31 agosto 2023 – Gli 11 influencer da oltre 500mila followers sono arrivati a Pesaro: per tre giorni gireranno la città, in lungo e largo per poi raccontarla a loro modo, con foto, post video e commenti. L’amministrazione comunale, in vista dell’anno da Capitale della cultura 2024, ha invitato gli 11 bloggers – caratterizzati da tre diversi tipi di pubblico tra cui le famiglie; i single e le coppie – ad una esplorazione tra natura, tradizioni enogastronomiche, attività ricreative e servizi, pronta a mettersi in gioco. Andando al nocciolo, vediamo nel dettaglio chi sono, come seguirli passo passo e soprattutto dove andranno nelle prossime 72 ore.

Chi sono

Ricordiamo chi sono. Elena e Jacopo “travel and lifestyle blogger” - IG: @roadmindtrip (53,4 K follower) https://www.roadmindtrip.com/ Rebecca “low-cost travel & food” - IG: @aroundwithrebecca (60.5 K follower) - www.aroundwithrebecca.com Chiara e Daniele “travel and food blogger” - IG: @littletravelsfrombg (35,5 K follower) - TIK TOK @littletravelsfrombg (2800 follower) Vanessa “family blogger” - IG: https://www.instagram.com/vanessa.mezzetti/ (76,8 K follower) Giulia e Matteo con i figli “viaggi per famiglie” - IG: @viaggiapiccoli (35,7 K follower) - https://www.viaggiapiccoli.com/ Eleonora e Valerio con Rachele “travel family” - IG: @tripontheroad (30,3 K follower) - https://www.italiapiccolipassi.org/ Valeria e Giuseppe con i figli “travel family” - IG: @our.amazing.travels (45,7 K follower) Federica “viaggiatrice, nomade digitale, travel blogger” - IG: @fede_miceli (56 K follower) -https://www.fedemiceli.it/ Giordan “travel x adventure x lifestyle” - IG: @jordanguglielmi (44,3 K follower) - https://bio.site/ngYvt6 Alessia “travel & photography creator” - IG: @alessyadegre (14,1 K follower) - https://alessyadegre.com/ Eleonora e Giacomo “mamma e viaggiatrice” - IG: @eleonora.urbinati (22,5 K follower) - https://www.eleonoraurbinati.it/

Dove andranno?

“Gli itinerari che abbiamo pensato secondo i pubblico di riferimento sono due – spiega Kyra Santaniello, dello staff comunicazione di Pesaro 2024 con Filippo Galeazzi e Matteo Rombolini –. In particolare il primo è il “Family Tour” dedicato alle famiglie che saranno accolte al Nautilus Family Hotel.

Queste potranno passeggiare in viale Trieste, seguendo il lungomare pedonale fino al Molo di Ponente dove ammirare il murale più lungo d’Europa dedicato a “La natura della cultura”: 800 metri di illustrazioni dell’artista portoghese Hazul. Il venerdì mattina tappa alla libreria “Le foglie d’oro” prima di arrivare a Palazzo Mosca per provare l’esperienza unica del ‘teatro’ per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica, eccellenza di Pesaro 2024: la Sonosfera® con il programma ‘Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico Junior’ e poi una caccia al tesoro “green”. Pranzo per scoprire il gusto di ingredienti di alta qualità e piatti simbolo del territorio. Seguirà l’appuntamento con Pesaro Avventura e i suoi percorsi e le sue aree playground, baby, bosco degli gnomi, tree village ludico, bosco delle fate, jump tree adventures. Per rifocillarsi, cena con prodotti di prima scelta a km zero.

Sabato, 2 settembre 2023, i creator digitali e influncer “formato famiglia” andranno prima alla scoperta del Parco San Bartolo accompagnati da una guida naturalistica specializzata, poi nella splendida Villa Caprile con i suoi giochi d’acqua storici. La giornata all’insegna della natura proseguirà con l’esplorazione della falesia del San Bartolo a bordo di baby scooter acquatici messi a disposizione da E-WAVE. Durante la cena, grandi e piccini potranno scoprire la Pizza Rossini amatissima dai pesaresi, un piatto energetico, perfetto per affrontare i divertimenti e i laboratori proposti da “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini”, fino alla mezzanotte in centro storico".

Coppie e single

Il secondo programma, invece, è pensato per le coppie e i single. “Questo secondo gruppo di influencer potrà soggiornare all’Hotel Charlie – continua Santaniello –, al Clipper e Nettuno e poi percorrere la Bicipolitana fino a Baia Flaminia dove gustare un cocktail ammirando il tramonto, il mare, la bellezza della falesia del Parco San Bartolo. Il venerdì sarà una giornata dedicata alla scoperta dei luoghi e dei tesori dell’arte e della musica della città: previste tappe ai Musei Civici e alla Sonosfera® con il programma “Fragments of Extinction”, alla mostra “Lucio Dalla. Anche se il tempo passa” e a Casa Rossini. Visite anche alla Sinagoga e al Museo Archeologico Oliveriano prima del pranzo. Il pomeriggio sarà prima al Cantiere Rossini, tra i luoghi simbolo di Pesaro, e poi a La Saponaria, laboratorio consapevole di produzione artigianale di cosmetici naturali.

Sabato, 2 settembre 2023 sarà tra sport e natura per vivere appieno “La natura della cultura” di Pesaro 2024; il mattino tappa nel Parco San Bartolo immersi tra i sentieri e in sella a una mountain bike elettrica messa a disposizione da Via panoramica. Pranzo con i sapori dell’Adriatico e dell’entroterra a Fiorenzuola di Focara, proclamato “Borgo ospite” dei “Borghi più belli d’Italia”. Il tour prosegue con la visita alla splendida Villa Imperiale e con le esperienze proposte da E-WAVE per esplorare il San Bartolo prima della degustazione enogastronomica con i produttori di Fiorenzuola. Chiusura della giornata con la performance “Elegia delle cose perdute” uno degli appuntamenti di HangartFest, festival di danza contemporanea internazionale di Pesaro giunto alla XX edizione”.

Di certo non si annoieranno. Il vicesindaco ha ringraziato sia le attività pesaresi che hanno sostenuto finanziariamente l’iniziativa e sia gli influencer. "Questa iniziativa – ha spiegato il vicesindaco Daniele Vimini – è stata possibile grazie alla disponibilità di operatori economici che hanno colto il potenziale comunicativo di persone con un così alto numero di followers. Ringrazio gli influencer, di aver accettato l’invito, a titolo gratuito, a scoprire Pesaro".

Chi ha collaborato alla realizzazione del primo blog tour in città?

Tra i partner istituzionali al fianco della giunta Ricci l’organizzazione di Pesaro 2024 cita: Pesaro Parcheggi, Parco San Bartolo, Pesaro Musei, Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani, Hangartfest, ½ Notte Bianca dei Bambini, Villa Caprile, Villa Imperiale; tra le attività commerciali cita Libreria Le foglie d’oro, E-WAVE, Pesaro Avventura, La Saponaria, Centro Estetico Naturalmente Bella by La Saponaria, Cantiere Rossini, Via Panoramica; tra le strutture ricettive sponsor del blog tour elenca Nautilus Family Hotel, Charlie Urban Hotel, Hotel Clipper, Hotel Nettuno e infine, tra gli sponsor del food &beverage ci sono Botanic, Porto’s, Juri, Piadificio, Artevida, La Vela Sunset Bar, Rossini Bistrot, Opera-Trattoria contemporanea di quartiere, Sapido, Cocktail bar + cucina, Piadinzuola, Tenuta Carlini, Azienda Agricola De Leyva, Fattoria Mancini, Osteria Focara, La Rupe, Farina Pesaro, Bahia del Sol, Villa Celestina. Ecco, in pratica, come e dove trascorreranno le prossime 72 ore i primi bloggers in tour, nella storia della città.