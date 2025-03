Influenza canaglia, Barontini dà forfait. Non farà gli europei indoor in Olanda

Simone Barontini saluta l’Europeo. A malincuore. Perché era dentro la squadra azzurra che volerà in Olanda per partecipare alla rassegna continentale di Apeldoorn dal 6 al 9 marzo. Ma proprio ieri l’atleta anconetano ha deciso di non partecipare. Il ritiro di venerdì nel meeting di Madrid ha influito e non poco. Due ritiri su tre gare negli 800 metri per Barontini in questo inizio stagione, l’altro nella francese Lievin a metà febbraio.

A complicare il tutto un’influenza che lo ha debilitato e non poco. Ieri la comunicazione del forfait del mezzofondista dorico con tanto di post social: "Ci metto l’anima, sempre - attacca così il pluricampione italiano delle Fiamme Azzurre, classe 1999 -. Sono però distante anni luce da dove vorrei essere, la mia condizione fisica in questo momento non rispecchia neanche lontanamente quanto di buono fatto in allenamento questo inverno. In accordo con il mio allenatore, la federazione e il mio gruppo sportivo ho deciso di non partecipare ai campionati europei indoor. Riprenderò a lavorare come ho sempre fatto per rivivere quei momenti magici che ti ricordano quanto è bello questo sport".

Che potesse arrivare questa notizia si era intuito, sabato, il giorno dopo il ritiro nella gara spagnola, dalle parole dell’allenatore di Barontini, coach Fabrizio Dubbini: "C’è preoccupazione Stiamo analizzando la situazione e decideremo a stretto giro". La decisione è arrivata. Meglio fermarsi e rimettersi in sesto e pensare agli impegni futuri. La stagione 2025 del resto è appena iniziata.

Master. Dai tricolori Master di Ancona nel fine settimana è arrivato un altro record mondiale. Mai nessuno così veloce nei 60 metri a 60 anni. Volata da record per Mario Longo che sfreccia al primato mondiale di categoria con 7.49. Formidabile il crono dello sprinter partenopeo. Per le Marche conferma tricolore nei 1500 metri per Mattia Franchini (Sef Stamura Ancona), di nuovo al titolo SM35. Tra le donne SF35 sui 400 coglie il successo l’altra osimana Valentina Natalucci (Team Atl. Marche), nell’alto si impone Irene Piergentili (Sport Atl. Fermo). Primo posto anche per Cesare Alesi (Collection Atl. Sambenedettese) nell’asta SM60 e per la staffetta 4x200 SM70 della Sef Macerata con Giulio Mallardi, Livio Bugiardini, Roberto Mandolesi e Alessandro Tifi.

Curiosità: l’anconetano Gianluca Tamberi (Athletic Club 96 Alperia), fratello di Gianmarco, debutta tra i master vincendo nel giavellotto SM35 con 59,52.