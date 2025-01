Picco di influenza a Pesaro, le classi si svuotano

Pesaro, 21 gennaio 2025 – Viaggia a una media di 20/25 certificati di malattia al giorno, il dottor Gregorio Bucci, medico di base. E non da oggi. “L’escalation è iniziata subito dopo Natale e non si è più arrestata. Quando arriverà il picco influenzale? Secondo me ci siamo già”. Il dottor Bucci è stato uno dei ’medici sentinella’, quelli deputati al monitoraggio del virus influenzale. “In questi giorni la situazione è esplosa – spiega –. A patirne le conseguenze sono soprattutto i non vaccinati, che se hanno un’età avanzata e sono fragili rischiano anche il ricovero. Perché è vero che il vaccino non copre completamente, ma è anche vero che chi si vaccina supera più facilmente la malattia. Il problema – prosegue – è che la vaccinazione non raggiunge le percentuali che la Regione si prefigge”.

Fino al 31 dicembre sono state vaccinate nella nostra Regione 272.452 persone. La stragrande maggioranza (242mila) si è rivolta ai medici di base, oltre 12mila ai pediatri di libera scelta, 11mila alle farmacie e 6mila hanno ricevuto il siero negli ospedali o altre strutture.

Circa 195mila gli over 65 immunizzati: 7 su 10. In base alle stime del rapporto Respirvirnet, stilato settimana per settimana dai medici sentinella, nella seconda settimana di gennaio i marchigiani a letto erano più di 20mila, 20.700 per l’esattezza. Un dato in aumento rispetto alla settimana precedente, che fa pensare che il picco potrebbe essere raggiunto questa settimana o al più la prossima.

Ma non sono solo gli adulti a patire. Il virus miete vittime anche tra la popolazione pediatrica. “Siamo in piena ’bufera’ – dice Mirka Marangoni, segretario provinciale della Federazione Italiana medici pediatri – come si capisce anche solo vedendo lo ’spopolamento’ nelle aule scolastiche. Per quanto riguarda la mia casistica personale, considerando i miei 1020 bambini, devo dire che chi si è vaccinato (il vaccino si può somministrare dai 6 mesi ai 14 anni) supera la malattia brillantemente. Per gli altri può essere più complicato, ma mediamente non si va oltre i 5 giorni”.

A sinistra Lorenzo Tartagni, direttore di Pediatria Pesaro e Fano dell’Ast 1. Al centro, la pediatra di libera scelta, segretaria Fimp, Mirka Marangoni. A destra, il dottor Gregorio Bucci, medico di base

Nell’ambulatorio della dottoressa Marangoni a patire le conseguenze del virus sono stati perlopiù gli adolescenti e i bambini sotto i 2 anni. “Nel 70% dei casi – dice – chi oggi viene in ambulatorio, lo fa per sindromi influenzali”. Hanno cefalea, spossatezza, mal di gola e disturbi gastrointestinali. Cosa fare? “Sicuramente non eccedere con antinfiammatori e antipiretici – raccomanda Marangoni – ma preoccuparsi soprattutto dell’idratazione, senza spaventarsi per la febbre”.

Gli effetti del vurus si sentono anche in Pediatria: “Nei primi 15 giorni dell’anno – evidenzia il primario Lorenzo Tartagni – gli accessi sia a Pesaro cha a Fano sono stati inferiori del 40% (da 70 a 45 circa) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma negli ultimi 5 giorni abbiamo registrato un incremento. Tra i nostri ricoverati il 40% ha una diagnosi certa di influenza e nessuno dei casi che abbiamo avuto finora riguardava bambini vaccinati. Segno che il vaccino funziona, anche se la copertura è ancora bassa, intorno al 20%”. C’è anche chi ha svilppato complicanze gravi: “Sì, c’è stata qualche polmonite – dice il direttore, ma aggiunge –: stiamo raggiungendo il picco. Questa settimana, o al più la prossima, dovremmo iniziare a scendere”.