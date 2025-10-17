Influenza, distribuiti 72mila vaccini. Tremila hanno già risposto all’appello

Di nasi rossi e cornee umide, se ne vedono in giro già parecchi. Sono i prodromi di quell’antico flagello che mostrerà i suoi peggiori effetti tra la metà e la fine di gennaio. Quando verosimilmente – se le previsioni non s’ingannano – registreremo "il picco influenzale". Ma c’è chi mette fieno in cascina. A una settimana dall’avvio della campagna di vaccinazione contro l’influenza, sono stati addirittura 2mila i cittadini nel territorio provinciale che hanno deciso di immunizzarsi.

La campagna ha preso il via mercoledì scorso, rivolta in via prioritaria a over 60, soggetti fragili e loro familiari o contatti stretti, ospiti delle strutture per anziani e lungodegenza, donne in gravidanza e post partum, operatori sanitari e socio-sanitari, bambini da 6 mesi a 6 anni più alcune categorie di lavoratori come forze dell’ordine e vigili del fuoco e casi specifici valutati caso per caso dal medico o dal pediatra.

L’Azienda sanitaria, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha già distribuito 72mila dosi tra ambulatori medici, centri vaccinali e farmacie aderenti, e il primo giorno ne sono state impiegate subito 365, arrivando al picco di 880 iniezioni martedì scorso per un totale, dopo una settimana, di 2.963 inoculazioni antinfluenzali.

Possibile anche l’abbinamento con il vaccino anticovid, anche se in questo caso l’accoglienza, da parte dei cittadini, è stata più tiepida, come conferma il medico di medicina generale Gregorio Bucci: "Devo dire che per il vaccino antinfluenzale la risposta è stata molto buona, anche perché ormai da diversi anni siamo noi medici a cercare i pazienti, avvisarli e agevolarli nella vaccinazione; molti di noi sono già oltre il target del 65% di pazienti fragili vaccinati e anche quest’anno dopo pochi giorni dall’apertura della campagna vaccinale col mio gruppo abbiamo raccolto quasi mille adesioni.

Per quanto riguarda l’anticovid stiamo raggiungendo discrete coperture, circa la metà dei pazienti che fanno l’antinfluenzale fanno anche la vaccinazione covid, che può essere somministrata nella stessa seduta. Al giorno d’oggi la vaccinazione covid è fondamentale tanto quanto quella antinfluenzale. Dovremmo iniziare a vedere il richiamo del Covid come una vaccinazione annuale che ci accompagnerà nella vita, esattamente come l’antinfluenzale".

