Influenza, vaccini al via: ma il picco è un’incognita

Pesaro, 22 ottobre 2023 – Il 12 ottobre è iniziata la campagna vaccinale contro l’influenza e contro il Covid. Ma l’impressione comune è che ci sia una certa ’stanchezza vaccinale’, per non dire insofferenza. E le temperature primaverili contribuiscono ad allontanare lo spauracchio dei malanni di stagione. Facciamo il punto con Augusto Liverani, direttore Igiene e Sanità Pubblica dell’Ast 1.

La preparazione delle dosi (foto d’archivio)

Dottore, come sta andando la campagna vaccinale?

"Come Azienda sanitaria abbiamo richiesto 84.700 dosi di vaccino antinfluenzale. Di queste ne abbiamo acquistate 66.750 che abbiamo già provveduto a distribuire tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. A novembre, se necessario, acquisteremo anche le 17.950 dosi restanti. Poi ci sono ulteriori 15mila dosi (per tutta la Regione) a disposizione delle farmacie aderenti".

Qual è stata la risposta?

"Dopo la prima consegna pari all’80% delle dosi, stiamo raccogliendo le nuove richieste".

La campagna vaccinale consente e incoraggia l’abbinamento del vaccino antinfluenzale a quello anticovid, aggiornato per la nuova variante. Ma i dati mostrano un’accoglienza piuttosto tiepida da parte di medici e utenti.

"C’è una certa stanchezza vaccinale. Ma comunque i nostri centri propongono convintamente la co-somministrazione, che non riduce l’efficacia né aumenta i rischi, ma ha il solo vantaggio di proteggere dalle malattie in breve tempo".

Quali sono le categorie, tra quelle individuate prioritariamente che stanno rispondendo meglio all’appello?

"Sicuramente gli anziani e i fragili sono più sensibili. Mi auguro che ci sia la stessa sensibilità anche tra gli operatori sanitari, che non sempre si è verificata".

E i bambini?

"Abbiamo richiesto 1500 dosi di spray nasale, e ne abbiamo acquistate 600. Il vaccino spray è gratuito dai 2 ai 6 anni, ma è indicato fino a 18. A novembre, in base alle richieste, vedremo se acquisatare le restanti dosi".

Alcuni segnalano che la procedura per vaccinarsi sia un po’ macchinosa.

"Se ci si vuole vaccinare contro il Covid nei centri vaccinali dell’Ast ( che a Pesaro è in via Nanterre, ndr ) bisogna prenotarsi tramite il Cup. Se invece ci si vuole vaccinare contro l’influenza nei centri vaccinali, bisogna prenotarsi telefonicamente negli orari indicati nel sito della Regione. D’altronde nei centri vaccinali le risorse non sono elevatissime, ed è per questo che auspichiamo un ampio coinvolgimento dei medici".

Molto più semplice è prendere contatti con lui.

"In quel caso basta un appuntamento telefonico, con il medico, pediatra, o farmacista".

Ma quando arriverà il picco influenzale?

"Dopo la pandemia è cambiato tutto. Il picco influenzale ormai è difficilmente prevedibile. Si valuta tutto in base all’attuale scenario epidemiologico".