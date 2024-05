Infortuni, 300 denunce al mese. Settori più colpiti: industria ed edilizia

La morte di Simone Mezzolani, deceduto a soli 33 anni schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando alla Fab di Gallo di Petriano, riaccende i riflettori su una piaga che ormai da troppo tempo affligge i luoghi di lavoro: gli infortuni, che in alcuni casi, come in quello del giovane operaio, possono avere anche un esito mortale. Secondo i dati diffusi dall’Inail, relativi al primo trimestre del 2024, nella provincia di Pesaro e Urbino, sono state 967 le denunce di infortunio sul lavoro, in crescita rispetto al 2023, quando nello stesso periodo erano state 928. Un incremento del 4,2%, in controtendenza con quanto è accaduto nelle Marche, dove gli infortuni totali da gennaio a marzo 2024 sono stati 3.989, in calo rispetto al 2023. Un aumento che supera anche l’incremento registrato a livello nazionale, dove gli infortuni denunciati nei primi tre mesi dell’anno sono cresciuti del 0,4% (mentre sono in calo quelli mortali). Quasi tutte le province marchigiane, ad eccezione di quella di Fermo, dove si registra un lieve aumento, hanno visto da gennaio a marzo 2024 un calo delle denunce di infortunio sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati diffusi dall’Inail, dunque, oltre 300 infortuni al mese vengono denunciati nella provincia di Pesaro e Urbino. Basti pensare che in tutto lo scorso anno, sempre nel nostro territorio, gli infortuni registrati erano stati 4.062 e la tendenza sembra destinata al momento a confermarsi. I settori maggiormente colpiti riguardano l’industria, il comparto dell’edilizia e delle costruzioni ed i servizi, seguiti poi dall’artigianato e dall’agricoltura. Se si prende in considerazione la nazionalità delle persone che hanno subito un infortunio, si evince che la stragrande maggioranza degli infortuni denunciati in tutte le Marche riguarda cittadini italiani. Su 3.989 casi registrati nella nostra regione, 3.191 riguardano le persone nate in Italia, mentre 798 sono quelli che riguardano i cittadini stranieri. Nei primi tre mesi dell’anno, infine, oltre 1.400 sono stati gli infortuni che hanno riguardato il genere femminile, mentre quello maschile ha visto segnalate 2.582 denunce. La fascia di età più colpita nelle Marche è quella che riguarda i lavoratori dai 45 ai 60 anni.

Alice Muri