Infortuni, i pompieri fanno la ’navetta’ col 118

Due ragazze e due giovani si sono infortunati ieri tra le 14 e le 15.30 sulle piste del Catria. Chi ha fratturato una gamba sciando, un altro il bacino cadendo, un terzo una tibia e un quarto il polso, in rapida successione. Partito l’allarme, un’ambulanza ha provato ad arrivare in cima passando per la strada ai margini della pista ma la neve non ha permesso al mezzo di soccorso di arrivare. Così è stato chiamato l’elicottero ma per qualche ragione non poteva arrivare. E allora sono stati chiamati i vigili del fuoco di Cagli che sono arrivati con due mezzi a quattro ruote motrici con gomme chiodate e catene. Sono arrivati in breve tempo con i loro mezzi al rifugio delle Cotaline dove il personale delle piste aveva portato una prima persona infortunata alla gamba. E’ stata caricata nel fuoristrada Land Rover Defender ce portata all’ambulanza che stava aspettando a metà della salita. Fatto il trasbordo, i vigili del fuoco stavano ripartendo quando sono stati richiamati per un secondo infortunio. Così sono tornati a prendere una ragazza con una tibia rotta ma a quel punto si doveva aspettare l’arrivo di una seconda ambulanza che non c’era. Fatto il nuovo trasbordo, stavano per ripartire ed ecco che avvengono altri due infortuni sulle piste con nuova "navetta" dei vigili del fuoco per portare un ferito alla terza ambulanza mentre il quarto, avendo ’solo’ il polso fratturato, è sceso con l’ovovia.