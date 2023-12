Infortuni sul lavoro, 4.267 denunce

Affollato convegno a Fano sulla "Sicurezza nei luoghi di lavoro, cosa cambia per l’attività di vigilanza", organizzato dalla Cna di Pesaro e Urbino e da Master Quality. "Nel periodo 2018-2022 gli infortuni denunciati in Italia sono cresciuti del 9,1%; mentre nella nostra regione restano invece sostanzialmente stabili (+0,9%)". Questa la bella notizia. Ma sono state comunque ben 4.267 le denunce di infortunio in provincia. I dati (gli ultimi disponibili) si riferiscono al 2022 ma denotano una frenata rispetto ai due anni precedenti al Covid (4.477 nel 2018 e 4.555 nel 2019). "Un dato che tuttavia non va sottovalutato: nelle Marche gli infortuni sul lavoro rimangono stabili".