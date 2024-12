Infortunio per Matteo Salciccia: partita sospesa per trauma cranico

Paura, ieri, durante la partita Pergolese-Biagio Nazzaro, valida per il campionato di Promozione, girone A, per un centrocampista della squadra di casa, Matteo Salciccia, di Cagli, 23 anni, che sullo slancio di una fase di gioco, è caduto a terra sbattendo contro un muretto di recinzione dello stadio.

Il calciatore ha battuto la parte laterale del cranio, soprattutto l’orecchio, che ha iniziato a sanguinare. Il fatto è avvenuto intorno al 15’ del primo tempo, quando le due squadre si trovavano sullo zero a zero. Subito è stato soccorso: l’eliambulanza è arrivata sul campo e ha trasportato il giovane al Torrette di Ancona. Matteo dopo la caduta non ha mai perso conoscenza, ma il fatto che avesse battuto la testa ha spinto ambedue le squadre, in accordo, a sospendere la partita.

In serata il presidente della Pergolese Enrico Rossi assieme ad alcuni dirigenti della squadra sono andati al Torrette per fare visita al calciatore. "E’ lucido, parla tranquillamente – ha detto Rossi dopo avergli fatto visita – ma visto il trauma cranico i medici gli hanno detto che resterà in osservazione". Sia il presidente che la società e tutti i tifosi sperano di tornare a riavere il prima possibile il loro calciatore in campo.