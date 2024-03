Infortunio sul lavoro. Lastra di vetro si spezza, taglio profondo alla gamba

Manovrava pesantissime lastre di vetro. Una si è rotta mentre veniva spostata e cadendo gli ha provocato un profondo taglio nella gamba. E’ successo ieri mattina, intorno alle ore 11, alla Junior Glass di via Mazzini a Montecchio. L’uomo ferito è un 60enne del posto, che ha iniziato a lavorare in quella azienda dal ’98.

Solo che qualcosa ieri mattina è andato storto per il magazziniere 60enne.

Per cause ancora in corso di accertamento, mentre l’uomo manovrava una di quelle pesantissime lastre, aiutandosi con macchine come carri ponte e simili, una di queste si è spaccata e alcuni pezzi di vetro gli sono caduti sugli arti. Uno di questi gli ha procurato un taglio importante nella gamba destra. L’uomo è stato subito soccorso dai colleghi, tra questi anche i ’preposti’ in caso di infortuni sul lavoro in azienda. E’ stata allertata subito una ambulanza, che è arrivata sul posto ma poco dopo è stata chiamata anche l’eliambulanza, che è atterrata lì vicino ed ha trasportato l’uomo all’ospedale di Torrette ad Ancona.

Non risulta che il 60enne sia in pericolo di vita. E’ sempre rimasto cosciente e una volta ad Ancona è stato sottoposto agli accertamenti sanitari da parte del personale medico. Sul posto gli ispettori del lavoro dell’Asur, per i rilievi del caso. Dovranno accertare la dinamica dei fatti: soprattutto capire perché quella lastra si è rotta e ha creato quel tipo di infortunio, che poteva avere conseguenze anche più gravi.

La titolare della Junior Glass, Elisa Venturini, ha riferito che si trattava di un lavoratore molto esperto, che quindi aveva svolto quella manovra molte altre volte in passato. Ieri però qualcosa non ha funzionato.

ale.maz.