"Infrastrutture e turismo al top"

"Per il turismo nelle Marche "dati record" nel 2022 nonostante la pandemia e reputazione turistica in crescita (quarte in Italia secondo il Rapporto di Demoskopika) ma un’ulteriore "grande opportunità di rilancio" arriverà dallo sviluppo delle infrastrutture: dalle arterie stradali sbloccate, dalla chiusura del contratto per l’insediamento del polo logistico Amazon all’interporto di Jesi, in combinazione con porto e aeroporto". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Francesco Acquaroli durante una conferenza stampa organizzata in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti.

(Servizio in Nazionale)