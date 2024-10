Infrastrutture, triplo salto: "Per Vallefoglia 22 milioni"

"Salto triplo delle infrastrutture della Valle del Foglia – fa sapere l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli –. La Regione Marche investe 22 milioni per tre opere strategiche per migliorare sicurezza, qualità della vita e competitività di chi vive e lavora in uno dei distretti industriali più importanti delle Marche". "La ciclovia del Foglia è un’infrastruttura che abbiamo fortemente voluto – entra nel dettaglio l’assessore Baldelli che ha fatto un sopralluogo al cantiere della ciclovia del Foglia a Rio Salso, teatro del "varo" del ponte di 20 metri sull’affluente che dà il nome alla località di Tavullia – grazie all’investimento di 5,5 milioni di euro per il tratto che è in corso di realizzazione compreso tra Vallefoglia e Montecalvo. Un’infrastruttura che non solo garantisce una mobilità ciclabile sicura per accedere ai servizi ed alle aree produttive, ma rappresenta anche uno strumento di valorizzazione turistica di un territorio ricco di bellezze paesaggistiche, come il parco fluviale che in molti tratti costeggia la ciclovia. L’opera in corso di realizzazione tra Montecchio e Borgo Massano di Montecalvo ha una lunghezza di 15 chilometri e prevede, oltre a quello appena varato sul Rio Salso, altri due ponti di lunghezza di 40 metri ciascuno, che verranno installati nelle prossime settimane".

"Mettiamo mano ad un tassello fondamentale - aggiunge Baldelli - per migliorare la mobilità della provincia di Pesaro Urbino, dalla Città di Rossini ad Urbino. Un piano strategico che prevede anche un investimento di 5 milioni di fondi Fsc 2021-2027 destinati alla realizzazione di un bypass, ancora in zona Rio Salso, per liberare dal traffico pesante il centro abitato. Infine, il terzo salto, la terza opera. E’ il Brt – Bus Rapid Transit - un sistema di trasporto locale comodo e veloce che sperimenteremo per la prima volta nelle Marche con un investimento di 11 milioni di euro. Diventerà un modello a livello nazionale ed uno strumento di welfare sociale a disposizione di cittadini, lavoratori e imprese. Il percorso che stiamo studiando attraverserà, non solo i centri abitati, ma anche le aree industriali, offrendo loro l’opportunità di lasciare l’auto a casa e raggiungere velocemente e in sicurezza il luogo di lavoro".

È allo studio, infatti, un itinerario che si sviluppa tra Pesaro e Vallefoglia, con fermate in cui sia anche possibile lo scambio intermodale di mezzi, auto/autobus, bicicletta/autobus o autobus/autobus. Il Brt è un modello di trasporto locale già in essere in alcune realtà del Nord Europa e del Nord Italia, caratterizzato dall’elevato comfort e dalla velocità di percorrenza, grazie a corsie preferenziali e soluzioni tecnologiche come semafori intelligenti. È già stato sottoscritto in tal senso un protocollo d’intesa con l’Unione Pian del Bruscolo."Con queste tre opere strategiche – conclude l’assessore Baldelli – continuiamo a perseguire il concetto più autentico di sostenibilità, quello che coniuga il rispetto dell’ambiente con le esigenze di sviluppo della Valle del Foglia, grazie ad infrastrutture e soluzioni innovative volte a migliorare qualità della vita e moltiplicare le opportunità di crescita di imprese, attività commerciali e operatori turistici". am.pi.