Iniziati i lavori per la palestra al Celli Il costo complessivo sarà di 2 milioni

Finalmente sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova palestra per l’Istituto Celli. L’avvio del cantiere nella mattinata di ieri, alla presenza del sindaco di Cagli Alberto Alessandri, dell’assessore ai Lavori pubblici Ivan Casavecchia, del dirigente provinciale all’Edilizia scolastica Maurizio Bartoli, del funzionario Maurizio Pierantoni (responsabile unico del procedimento, ndr) e dei rappresentanti della ditta Travex di Perugia, che si è aggiudicata l’appalto. Commenta il sindaco Alessandri: "Ringraziamo la Provincia per l’importante investimento che arricchisce ulteriormente l’offerta del nostro istituto, punto di riferimento anche a livello territoriale. Con questa struttura ribadiamo la valenza della scuola, consolidata grazie alla sinergia tra dirigenza scolastica, corpo dei docenti, Comune e Provincia. Come per la vecchia struttura ‘Panichi-Pieretti’, la Provincia continuerà la collaborazione con il Comune mettendo a disposizione l’impianto nelle ore extrascolastiche per le società sportive". Spiega il dirigente Bartoli: "Sarà una struttura all’avanguardia, con massimo grado di efficientamento energetico e consumo quasi a zero. Un impianto in legno e con requisiti ‘Nzeb’ che verrà edificato ex novo nell’area scolastica adiacente all’istituto. Così risponderemo pienamente alle esigenze della scuola, considerato che gli studenti sono costretti a spostarsi per le attività di educazione fisica nel complesso ‘Panichi-Pieretti’ in via Bramante. Con disagi e aggravio di costi per il trasporto". La struttura sarà omologata per accogliere competizioni di discipline sportive come la pallacanestro e la pallavolo. L’investimento è di due milioni di euro, con fondi ministeriali che afferiscono al Piano triennale di edilizia scolastica. "La ditta ha garantito la sua esecuzione in pochi mesi. Considerato l’aumento del costo dei materiali intercorso dall’assegnazione del finanziamento - sottolinea il dirigente provinciale – la Provincia ha integrato i fondi per installare un impianto fotovoltaico nel tetto, al servizio della palestra e dell’intero istituto". In totale 50 pannelli per una potenza complessiva di 20 chilowatt, "per insistere con la politica complessiva di riduzione dei consumi".

La Provincia ha inoltre stanziato fondi per la messa in sicurezza e sostituzione degli infissi al Battisti di Fano (400mila euro da Pnrr) e per la ristrutturazione di Palazzo Petrucci (tre milioni da Pnrr).