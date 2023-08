Iniziati lavori di sistemazione e messa in sicurezza del Fosso Taccone a Montecchio La ditta Canghiari Costruzioni sta eseguendo lavori di sistemazione e messa in sicurezza del Fosso Taccone nel centro di Montecchio. I lavori sono finanziati con l'avanzo di amministrazione del Comune per un importo di 75.000 euro. Seguirà un intervento più ampio per 3 milioni di cui 900.000 già finanziati.