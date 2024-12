Iniziativa natalizia a Pesaro: raccolta doni per i bambini dell'Ospedale San Salvatore

Fino al 15 dicembre si terrà una bellissima iniziativa dedicata a regalare un sorriso ai bambini e ragazzi ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro.

Promossa da Rugby Pesaro, Be Kind e Autocentrale, concessionaria ufficiale per la provincia per Citroen, Opel, Peugeot e Leapmotor, in collaborazione con l’associazione Be Kind To - A.p.s., questa raccolta di doni vuole portare un po’ di calore e gioia nel periodo natalizio a chi ne ha più bisogno.

La raccolta è aperta a tutti e chiunque può partecipare donando libri, giochi o album da colorare, purché siano nuovi e già incartati. Per rendere più semplice la distribuzione, è richiesto di indicare chiaramente sul pacco la fascia d’età a cui è destinato il regalo.

I punti di raccolta sono due: Autocentrale, situata in Strada della Romagna 129 a Pesaro, e la Club House del Rugby Pesaro. Per informazioni o dettagli, invitiamo a contattare i promotori o a visitare i punti di raccolta.