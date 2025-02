Iniziativa per scambiare articoli usati. Moda in pole a ’Green Winter Circle’

Un evento per dare nuova vita a capi di vestiario sbarca in ateneo: martedì 18 e mercoledì 19, dalle ore 10 alle 18, l’Università di Urbino organizza ‘Green Winter Circle’, iniziativa nata per promuovere lo scambio di articoli usati in buone condizioni, nell’ambito della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. La quarta edizione sarà dedicata alla moda, attorno alla quale si rilevano una crescente consapevolezza e un forte desiderio di sperimentare nuove pratiche di produzione e consumo. L’iniziativa si svolgerà nell’area scientifico-didattica Paolo Volponi, in via Saffi. Durante l’evento sarà possibile donare, scambiare o acquistare con piccole offerte oggetti, libri e vestiti in buono stato. Saranno predisposti contenitori per la raccolta di scarpe sportive (corsa, ginnastica o trekking) in buone condizioni, da destinare al progetto In Your Shoes a favore delle popolazioni di Kenya e Nepal, e di occhiali da vista usati che verranno puliti, catalogati, confezionati e donati a persone bisognose dal Centro Lions. Gli oggetti non scambiati saranno consegnati alla cooperativa sociale Contatto di Fano, impegnata nel sostegno di persone in difficoltà economica o sociale e nella riduzione degli sprechi.

"Sono moltissime le persone, tra studentesse, studenti e personale dell’ateneo che partecipano al Green Circle - commenta la professoressa Elena Viganò, prorettrice alla sostenibilità –; i mercatini rappresentano un’importante occasione per raccogliere e scambiare oggetti ancora in buone condizioni e dare nuova vita a materiali altrimenti destinati alla discarica. In passato, abbiamo raggiunto traguardi significativi: sono stati donati oltre 150 kg di libri, vestiti e oggetti alla cooperativa sociale Contatto e più di 50 kg di tappi di plastica al Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, contribuendo così alla costruzione di pozzi di acqua potabile in Tanzania. Inoltre, abbiamo raccolto circa 20 paia di scarpe per il progetto In Your Shoes e un centinaio tra occhiali da vista e lenti singole, collaborando con il Centro Lions. Confidiamo che l’organizzazione di questo evento possa favorire ulteriormente la partecipazione alle iniziative del nostro Ateneo, la costruzione di reti collaborative con attori impegnati sulle stesse tematiche, insieme alla diffusione di buone pratiche e di azioni concrete per l’ambiente e per il sostegno alle comunità più fragili".