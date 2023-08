Iniziativa promossa dal Dipartimento di Formazione della Ast 1

La formazione del personale dell’ospedale non si ferma e proprio questa estate il reparto di Ostetricia del nosocomio di Urbino ha organizzato un corso molto particolare. Per tre giorni i professionisti dell’unità operativa e le pazienti hanno potuto conoscere i benefici di due saperi antichi, sviluppatisi in Sud America. Ovvero il rebozo (un particolare massaggio fatto con un telo) e la sobada (antica tecnica Maya di rilassamento). Entrmabe sono utilizzate dalla medicina tradizionale messicana e anche andina per la gestione di diverse problematiche che possono interessare le varie tappe della vita della donna, da problematiche mestruali, di infertilità, di infezioni delle vie urinarie, del travaglio e del parto; così come in caso di prolasso degli organi genitali ma non solo. A raccontarcelo la ginecologa del Santa Maria della Misericordia, Francesca Simoncini.

"Questo evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Urbino e grazie all’interessamento del Dipartimento della formazione dell’Ast 1 sezione di Urbino e ha coinvolto diverse figure professionali dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia e del territorio. L’insegnante si chiama Daniela Paz Salinas ed è una partera tradizionale che opera principalmente nella regione del Chiapas in Messico".

La formazione è sempre importante per la sanità, come è nata l’idea di ospitare questo corso?

"Per i professionisti della salute è fondamentale il concetto di formazione continua. Questo corso fatto al Collegio Raffaello a Urbino, nasce dalla necessità del nostro gruppo di approfondire questa nuova tematica trasversale ed olistica. Infatti ci ha fornito nuovi spunti professionali per migliorare e personalizzare la gestione del travaglio del parto e ci ha dato un’iniezione di entusiasmo per lavorare in maniera ancora più coesa come gruppo".

Rebozo e Sobada sono tecniche che possiamo definire “nuove“ per la nostra medicina?

"Sono tecniche che derivano dalla medicina tradizionale messicana ed andina, che le impiega da centinaia di anni. Per la nostra medicina, e soprattutto per il nostro approccio occidentale, senza dubbio rappresentano un qualcosa di nuovo".

Su cosa vi siete concentrati?

"Su entrambi. Al Rebozo abbiamo dedicato l’ultimo giorno di corso. Nel dettaglio si tratta fondamentalmente di saper utilizzare questo ampio tessuto tradizionale per eseguire massaggi, legature, frizioni, sospensioni che possono rendersi utili nelle varie fasi del travaglio del parto, sia come strumenti per alleviare il dolore e per facilitare il corretto posizionamento del bambino all’interno del canale del parto e pertanto rendere più agevole il momento della nascita".

Francesco Pierucci