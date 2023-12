Iniziative nel nome delle donne tra prevenzione e sensibilizzazione

Prevenzione e sensibilizazione. Questo fine settimana doppio appuntamento a Fermignano con la rassegna M’ama non M’ama, la campagna contro la violenza di genere e il benessere femminile. Questa mattina, dalle 9 alle 12.30, in collaborazione con Lilt di Pesaro e Urbino sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite con i medici senologi. Invece domani, domenica 17 dicembre, ci sarà un altro appuntamento, questa volta dedicato al linguaggio. Infatti alle 11, presso l’Enoteca Calice Divino di corso Bramante si terrà l’evento ‘È la stampa, bellezza? Violenza di genere e linguaggio’ sempre a cura di M’ama non M’ama con la partecipazione di Chiara Gabrielli, docente di Diritto Processuale Penale. Questo appuntamento è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino.