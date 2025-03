"Inizio morbido, scivolavamo in campo. Poi non abbiamo reagito come dovevamo"

Seconda sconfitta consecutiva per il Castelfidardo del tecnico Marco Giuliodori e appuntamento con il match point salvezza nuovamente rinviato. Il tecnico con molta onestà a fine gara ha ammesso le difficoltà incontrate dai suoi ragazzi.

Mister Giuliodori, approccio alla gara troppo ‘morbido’?

"Sì, non mi è piaciuto l’atteggiamento iniziale dei miei ragazzi. Sapevamo che il campo sarebbe stato scivoloso dopo tanta pioggia, che le dimensioni erano ridotte e che occorreva fare attenzione. Invece non abbiamo approcciato bene, scivolavamo sul terreno e questo significa che non abbiamo capito quello che dovevamo fare. Poi c’è stato questo errore sull’azione del rigore, un pallone che dovevamo spazzare via e che invece è rimasto lì, fallo netto".

Meglio nella ripresa?

"Sicuramente abbiamo fatto meglio, ma di opportunità non ne abbiamo avute. Per la verità anche l’Atletico Ascoli non ha creato molto. Sapevamo che sarebbe stata una gara equilibrata dove l’episodio crebbe cambiato il match. L’episodio ce lo ha avuto l’Atletico Ascoli e noi non siamo riusciti a reagire come dovevamo".

Seconda sconfitta consecutiva: è preoccupato?

"Mi preoccupa l’atteggiamento con cui la squadra è scesa in campo. Non possiamo permetterci di approcciare così e su questo dovremo lavorare ancora".

Tanti Under in campo e in panchina, lavorate già per il futuro?

"Sono tre anni che alleno il Castelfidardo e stiamo lavorando molto con i ragazzi per far fare loro esperienza, ma poi a questo dobbiamo abbinare anche i risultati, altrimenti è una soddisfazione a metà".

v. r.