Inno al libro con Passaggi Festival. Trecento autori per 92 libri

Il conto alla rovescia è partito. Dal 25 al 29 giugno Fano si trasformerà in un enorme palcoscenico culturale per accogliere la 13ª edizione di Passaggi Festival, tra i più attesi eventi letterari italiani dedicati alla saggistica.

Cinque giorni, oltre 140 eventi, 300 ospiti, 92 libri, premi, mostre, spettacoli, laboratori per bambini e incontri in 13 location: dal centro storico al lungomare, fino ai quartieri più periferici.

L’ospite più prestigioso è senz’altro il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che sarà protagonista dell’evento speciale conclusivo in Piazza XX Settembre. "Non è una presenza istituzionale, ma un autore che viene a presentare il suo libro", ha sottolineato il direttore Giovanni Belfiori nella conferenza stampa di presentazione. Tra le presenze più attese anche Giulia Ligresti e Carlo Sama, per una doppia presentazione, unica in Italia, fortemente voluta dagli autori stessi, che hanno chiesto di poter condividere la scena. Un’altra novità significativa riguarda la rassegna nel Chiostro di San Paterniano, dedicata a fede e ricerca, che ospiterà, tra gli altri, la storica Lucetta Scaraffia (moglie di Ernesto Galli della Loggia che l’accompagnerà), il vescovo di Assisi Domenico Sorrentino che dialogherà col vescovo di Fano Andrea Andreozzi e un incontro tra Maurice Bignami, ex Prima Linea e Zingonia Zingone, poetessa e fondatrice di Free From Chains.

Grande spazio anche ai Premi, come quello conferito al più importante traduttore italiano dal russo, Igor Sibaldi, e quello dedicato al giornalista Andrea Barbato assegnato quest’anno ad Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale. Tra le voci più attese, Vanessa Roghi, Deborah Compagnoni, Veronica Raimo, Stefania Craxi, Mario Giordano, Luciano Canfora, Rula Jebreal, Francesca Ghermandi, e Natasha Stefanenko, che torna a Fano con il suo libro dedicato alle Marche.

Ai più giovani sono dedicate le serate “Fuori Passaggi“ al Pincio, dove arriveranno i Modena City Ramblers (con il libro Nati per la libertà), il rapper e comico Ghemon, e la stessa Stefanenko. Altre rassegne importanti sono Passaggi di Benessere, Futuropresente (con focus su AI e tecnologie), La scienza sotto le stelle, Storia e storie, Società, Politica e Attualità, oltre agli spazi per l’infanzia alla Mediateca Montanari, curati da Valeria Patregnani e Ippolita Bonci Del Bene. Non mancheranno spettacoli teatrali, mostre – tra cui la Beatles Exhibition e Parole Illustrate di Maria Speranza Spinaci – e percorsi di benessere quotidiano. Tra gli appuntamenti serali, anche lo spettacolo teatrale organizzato con la Fondazione Marche Cultura e il direttore dell’Ansa Luigi Contu sul libro Domani sarà tardi. Il 25 aprile di un fascista salvato dai partigiani.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Il programma completo su www.passaggifestival.it

Tiziana Petrelli