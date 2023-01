Inondazione, le proteste: "Il Foglia è la causa minore"

Vogliono parlare col sindaco. E possibilmente essere ascoltati. Sono alcune famiglie colpite dall’inondazione di lunedì scorso. Sono gli abitanti e le aziende di Strada della Fornace Vecchia, zona Obi, firmatari di una petizione per chiedere un aiuto per i danni subiti dalle inondazioni e anche per avere una spiegazione tecnica di quanto accaduto. Scrive Luigino Coccia del Vivaio Pantanelli: "Noi crediamo che la causa di tutto (evento già verificatosi nel 2015), non risieda solo dalla eccezionalità delle piogge (nel 2015 non ci fu nessuna esondazione del Fiume Foglia), ma abbiano concorso anche altri fattori. E sono:

1) Abbiamo verificato che Il fosso di pertinenza dell’autostrada, che raccoglie l’acqua di un bacino con una superficie superiore ai 100 ettari, è dotato di una pompa di sollevamento a 60 mt da Strada della Fornace

Vecchia che si è rivelata del tutto inutile poiché le tubazioni a valle della pompa erano otturate, tanto che la Società autostrade attraverso la sua Ditta incaricata, ha provveduto all’installazione di una grossa idrovora per baypassare l’otturazione. Questo però molto tardivamente, cioè nel pomeriggio verso le ore 14 di lunedì 23. Le nostre aree erano già tutte allagate alle ore 11 come pure le aree dell’ Autostrada attorno al casello (foto) e al sottopasso e non a causa del fiume ma dei fossi della zona. Segnaliamo che prima del 2013, anno di inizio dei lavori della terza corsia autostradale, non si era mai verificata una inondazione.

2) Nel 2020 è stata realizzata dal Consorzio di Bonifica delle Marche, proprio in fondo a Strada della Fornace Vecchia, una cassa di espansione del Fiume Foglia che prevede una apposita apertura per ricevere anche le acque dei fossi. Abbiamo constatato invece che quando già le nostre proprietà erano tutte allagate, la cassa di espansione era quasi vuota. Chiediamo che si prendano provvedimenti perché non succeda ancora"