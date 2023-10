Inps, arriva la fotografia provinciale. Giovani in fuga e pensioni basse

Sala del consiglio comunale stipata per la presentazione dei dati sullo stato di ‘salute’ della provincia elaborati dall’Inps. Un quadro che passa attraverso la formazione del tessuto sociale, gli abitanti, i nuovi nati, fino a toccare l’erogazioni delle pensioni. Nel tavolo, a presentare report, anche Roberto Ghiselli per una vita segretario generale della Cgil provinciale ed ora presidente del consiglio di vigilanza dell’Inps. "Una delle cose che si evince in questo report – dice Ghiselli – è per esempio che il quadro di occupazione nella nostra provincia è molto buono, ma a fronte di questo dato il livello delle pensioni è invece basso o comunque sotto la media".

Il dato Inps evidenzia che il trend della popolazione è in calo costante negli ultimi 10 anni perché si passa dai 3.409 nati del 2011 ai 2.182 del 2021. Il tutto a fronte di 3.767 decessi del 2011 fino ad arrivare ai 4.339 del 2021. "Ma questo – commenta Ghiselli – è un trend nazionale e non solo della nostra provincia".

Nonostante sotto il profilo pensionistico si è davanti ad una provincia che non brilla, le aspettative di vita non sono tanto migliorate per le donne, perché si parla di 85 anni e spiccioli, quanto per gli uomini che negli ultimi 10 anni hanno mediamente visto aumentare il loro orizzonte di vita di due anni, sfiorando quota 82.

Il quadro che amerge da questo rapporto dell’Inps è particolarmente allarmante per quello che riguarda la fuga dei giovani sia per le grandi città del nord che per l’estero. Nella fascia che va dai 18 ai 39 anni le cifre sono pressoché raddoppiate dal 2012 al 2022 ed il dato è pressoché uniforme sia per i maschi che per le femmine. Una grande fuga con numeri importanti a partire dal 2017. Con i giovani che fuggono c’è in parallelo una immigrazione che è invece in calo tra i giovani mentre è costante nella fascia d’età che va dai 40 ai 64 anni. Il tasso di occupazione, come sottolinea Ghiselli, è buono ed è sopra la media regionale perché si va dal 60,4 per cento al 57,7 della media Marche. Il tasso di disoccupazione in provincia è del 5,5 contro il 7,1 della regione.

Tra i dati che vengono riportati dall’Inps c’è anche l’incidenza della cassa integrazione "ma bisogna stare attenti perché si riferiscono al 2022 – commenta Ghiselli –, mentre nel solo mese di luglio di quest’anno c’è un aumento delle richieste di ammortizzatori sociali che è salito del 28 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".

Dall’Inps non poteva non arrivare anche il quadro pensionistico in provincia: a fine 2022 percepivano la pensione Inps 50799 donne a fronte di 46.406 uomini. Ma in generale i percettori nella loro totalità sono 112 mila a fronte di 348mila abitanti. Il tasso di invecchiamento? I dati riferiti alla fine dello scorso anno dicono che la popolazione fino a 14 anni è di 42.189 persone quella tra i 15 ed i 64 anni è di 219589 persone mentre quelli che sono sopra i 65 sono poco sopra gli 87mila, più del doppio dei giovanissimi.

Roberto Ghiselli rimarca un altro aspetto e cioè quello legato ai giovani e alle pensioni "perché con il sistema contributivo le pensioni saranno molto basse e questo è un fattore di preoccupazione".

Tra i dati positivi che si riscontrano a livello provinciale – ma va ricordato che il dato è riferito al 2022 – c’è quello del saldo netto tra le persone che il sistema ha assunto e quelle che invece hanno cessato di lavorare: nel caso provinciale il saldo è attivo per 2.725 persone.