Inps, la fotografia. Disoccupazione bassa: "Ma 33mila in povertà"

Arriva la fotografia sociale della provincia stilata dall’Inps su dati del 2024. Il rapporto è stato presentato ieri mattina, in una sala della Provincia affollata e piena di rappresentanti soprattutto dei sindacati. Presente tutto lo stato maggiore dell’Inps con in testa Roberto Ghiselli, presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps. A livello locale c’erano Emanuele Zambataro, Angelo Morena e il direttore Massimo Testa. Sono intervenuti anche Maria Grazia Tiritiello del regionale della Uil, Agostino Sanchi della Cna e Gabriele Di Palma della Cisl. Saluti istituzionali a partire dal Prefetto, Emanuela Saveria Greco che ha voluto sottolineare: "Devo lodare il lavoro del personale perché in tre anni non ho mai ricevuto lamentele sul funziomento di questo ufficio". Poi è stata la volta del sindaco Andrea Biancani e di quello di Urbino Maurizio Gambini. Saluti istituzionali anche da Giacomo Rossi fresco vicepresidente del consiglio regionale.

Il quadro che emerge dal rapporto Inps dice che il tasso di occupazione (70,1%) è uno dei più alti d’Italia, tre punti percentuali sopra il resto della Regione e 8 punti sopra il nazionale. Ma questo ‘numero’ se si scorpora dice che calano le assunzioni a tempo indeterminato tra il 2023 e il 2024 (da 8.613 a 7.727), così come quelle a tempo determinato, mentre aumentano i numeri delle persone che hanno lavori stagionali che salgano da 7.251 a 7.595, e quelli con contratto intermittente, mentre restano praticamente stabili le assunzione part-time. All’interno di questa galassia, l’Inps certifica che poco meno del 10% della popolazione vive in povertà assoluta, circa 33mila persone. "E le tipologie dei contratti, proprio perché non a tempo indeterminato, non permettono a tanti lavoratori di potersi comprare casa ed accedere a mutui", ha detto Maria Grazia Tiritiello della Uil. Mentre il sindaco Biancani ha messo l’accento sul calo demografico "perché la popolazione resta stabile intorno ai 96mila abitanti in virtù dell’immigrazione, ma questo dato presuppone che queste persone, che non hanno il sostegno della rete familiare, diventino un carico per le amministrazioni". Da rilevare che su un totale di 139 mila occupati, poco meno di 19mila sono extracomunitari, tutti assunti nel settore privato e oltre la metà sono donne. Per quello che riguarda la popolazione, su 349 mila abitanti, quelli fino a 14 anni sono 41mila; quelli da 15 fino a 64 anni sono 220 mila e sopra i 65 sono 89 mila, pari al 25%. "Il rendiconto – ha detto Roberto Ghiselli tirando le conclusioni – evidenzia la situazione di una provincia che da un lato deve affrontare le sfide generali del Paese, come la crisi demografica, la crescita del lavoro povero e discontinuo, i redditi bassi, ma che al contempo registra anche importanti punti di solidità, come un tasso di disoccupazione molto basso e un incremento degli ammortizzatori sociali al di sotto delle medie nazionali. Il rendiconto evidenzia anche un’attività dell’Inps sempre piu vicina al territorio, che migliora il suo livello di efficienza e dove esistono tutte le condizioni per superare le criticità e gestire le nuove sfide".

m.g.