Inquilino se ne va ma si porta via i mobili

Se ne va dalla casa in affitto senza nessun preavviso, portandosi via anche un tavolino dal valore di 220 euro, due comodini da 200 euro e 3 cuscini del valore di 54 euro a cui si aggiungono circa 8mila euro di danni recati all’immobile negli oltre due anni di locazione. Il fatto succede a Monteporzio e risale all’ottobre del 2021 quando i proprietari di casa – due 80enni residenti nello stesso comune – scoprono le condizioni in cui versava la loro seconda casa, affittata per 420 euro mensili e per più di due anni (da aprile 2019 a luglio 2021) all’imputato, un pensionato 70enne originario di Montegranaro (Fermo) che ci era andato ad abitare con la moglie e i due figli maggiorenni.

L’immobile di circa 80 metri quadrati, una volta tornato in pieno possesso dei padroni di casa nell’ottobre del 2021, era ricoperto di muffa, mancavano diversi mobili (o quelli che c’erano erano danneggiati), ed era in condizioni igienico sanitarie del tutto precarie, con alimenti lasciati marcire nel frigo e nel congelatore per tre mesi. Finché, appunto, nell’ottobre 2021 l’imputato – che non ha mai collaborato e presenziato all’udienze a suo carico, e sarebbe difficilmente raggiungibile anche dal suo avvocato – ha riconsegnato le chiavi dell’appartamento dopo 3 mesi dal suo abbandono.

Il settantenne – di cui ancora sono sconosciuti i motivi di un trasferimento così repentino e, soprattutto, senza preavviso dopo essersene andato via con la famiglia nel luglio 2021 – era diventato irreperibile fino al giorno della riconsegna delle chiavi, per poi sparire nuovamente, lasciando i padroni di casa senza risposte. Da qui sono partite le diffide per il ripristino dell’abitazione, mai avvenuto. Infine è stata depositata la querela.

Ora l’uomo deve rispondere di appropriazione indebita per la quale sono stati chiesti dal pubblico ministero 9 mesi di reclusione, visto il comportamento non collaborativo dell’imputato, più il risarcimento dei danni ai due 80enni, tutelati dall’avvocato Maurizio Lorenzetti. Udienza rinviata al 20 novembre.

Gio.Mon.