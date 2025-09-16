"Inrca a Fossombrone e psichiatria a Macerata"

"Basta chiacchiere sulla sanità: portiamo l’Inrca a Fossombrone e apriamo a Macerata Feltria un polo territoriale psichiatrico". A lanciare la doppia proposta è il socialista Tiziano Busca (foto), della lista “Avanti“ a sostegno di Matteo Ricci alle regionali. "La vera malata è proprio la sanità: una malattia cronica con infinite liste di attesa, diminuzione di ricoveri, assenza di prevenzione per patologie gravi – dice Busca –. Per salvarla servono scelte radicali, che la politica non ha fatto rinunciando al ruolo di governo della salute e affidandosi ai tecnici. È tempo del coraggio per politiche ad alto tasso riformista e a basso tasso di radicalismo ideologico. Serve un patto di governo tra le forze politiche, un assunto semplice: va archiviato il concetto di riprogettare in continuo un sistema. La politica svolga il suo ruolo di governo, i tecnici operino per il raggiungimento degli obiettivi. Una sinistra moderna ha il dovere di non chiudere gli ospedali ma dare identità ai Poli Ospedalieri. Nella Provincia di Pesaro e Urbino vanno creati tre poli: uno di area clinica, uno di area chirurgica ed uno per l’area della terza età e della cronicità. Va sostenuta una politica di servizi nel nostro entroterra con una nuova struttura dedicata: l’Inrca, un ospedale polispecialistico per anziani, da collocarsi a Fossombrone; e poi un Polo Psichiatrico Territoriale a Macerata Feltria nell’ospedale ormai chiuso. La sinistra non deve dimenticare i disagi dei pazienti psichiatrici ai margini dei percorsi di cura e senza dignità di risposta".

g. v.