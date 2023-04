InRock a Piobbico rinviato per le minacce di pioggia

InRock Piobbico 2023 è stato rinviato a sabato 6 e domenica 7 maggio. "A malincuore – fanno sapere gli organizzatori – abbiamo dovuto posticipare l’evento previsto nelle date del 30 aprile e 1 maggio a causa delle previste perturbazioni meteo che non avrebbero consentito il regolare svolgimento della manifestazione. Non ci siamo persi d’animo e ci siamo subito attivati per poter organizzare al meglio la manifestazione nelle date di sabato 6 e domenica 7 maggio".

Giunta alla 17ª edizione, la manifestazione è diventata negli anni uno dei Festival musicali più importanti della regione Marche attraendo spettatori anche dalle regioni limitrofe. Quest’anno l’evento è realizzato con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche e del Comune di Piobbico.

"Ci potrebbero essere – aggiungono dall’organizzazione – dei piccoli cambiamenti sui nomi delle band che si esibiranno: seguiteci sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti".