“InRock Piobbico!“, è qui la festa

A Piobbico sabato e domenica torna InRock Piobbico! Giunta alla 20ª edizione, la manifestazione è diventata negli anni uno dei festival musicali più importanti della regione Marche. In 19 19 edizioni si sono succedute sul palco 100 band e 500 musicisti con una partecipazione di quasi 50.000 persone. Il programma come sempre è ricco di eventi e promette due giorni di musica, natura e divertimento per tutta la famiglia. Le giornate inizieranno con il trekking nei suggestivi sentieri del Monte Nerone, organizzato da “Natura Trekking Marche“. "Il trekking – sottolinea Gianluca Dormicchi, la guida che accompagnerà i camminatori – è un’opportunità per esplorare il Monte Nerone".

Sabato spazio ai motori: gli appassionati potranno partecipare al “Motoincontro Alessandro Stocchi“ che si avvale della collaborazione dell’associazione “Tripperos“ di Piobbico e i motoclub “Tonino Benelli“ e “Vado Vices“ di Sant’Angelo in Vado. Quest’anno si prevede una sosta-ristoro a Pietralunga dagli amici del “Longstone Motoclub“. Per i più piccoli, l’area bimbi “Kids Zone“. "Una delle novità di quest’anno – spiegano dall’organizzazione – è l’evento: “190 milioni di anni fa“, una passeggiata nel Tempo Geologico", organizzata in collaborazione con l’Associazione Neroniade". o geologico della nostra regione". La mostra si svolgerà a Palazzo Brancaleoni.

Ricco e variegato anche il programma musicale del festival. Sabato 3 i concerti inizieranno alle 16 con esibizioni di The Rolls Band, Yo Sister, Cicci Bagnoli Quartet. Attesa per la presenza di Alessandro Baldini DJ. Domenica 4 i concerti inizieranno alle 15 con Sean Conero, Rockout, Jovanotti Fortunati e Ganja Style. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Piobbico.

Amedeo Pisciolini