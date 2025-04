’InRock Piobbico’: musica, motori e natura a tutta

Fervono i preparativi per InRock Piobbico 2025. Un Weekend di Musica, Motori e Natura giunto alla sua 20^ edizione, anche quest’anno torna InRock Piobbico, uno degli eventi più attesi a carattere regionale e che attira spettatori anche da gran parte del centro Italia. Il festival si svolgerà sabato 3 e domenica 4 maggio, promettendo due giorni di musica, natura e divertimento per tutta la famiglia. Le giornate inizieranno con il trekking nei suggestivi sentieri del Monte Nerone, organizzato da "Natura Trekking Marche". Gianluca Dormicchi, la guida che accompagnerà i camminatori, ha dichiarato: "Il trekking è un’opportunità unica per esplorare la bellezza naturale del Monte Nerone e per iniziare la giornata con energia e serenità". Per informazioni: Gianluca al 339 3734504. Il 3 maggio, gli appassionati di motori potranno partecipare al "Motoincontro Alessandro Stocchi", in collaborazione con l’associazione "Tripperos" di Piobbico e i motoclub "Tonino Benelli" e "Vado Vices" di Sant’Angelo in Vado. Quest’anno si prevede una sosta/ristoro a Pietralunga dagli amici del "Longstone Motoclub" Per informazioni 335 225 066. Per i più piccoli, l’area bimbi "Kids Zone" a cura di "A.s.d. Il Girotondo" offrirà giochi e attività divertenti, garantendo un intrattenimento sicuro e stimolante.

"Una delle novità di quest’anno – spiegano dall’organizzazione che in questo periodo è al lavoro - è "190 milioni di anni fa, una passeggiata nel Tempo Geologico", organizzata in collaborazione con l’Associazione Neroniade". Stefano Cresta, uno degli esperti coinvolti, spiega: "Questa esplorazione illustrata degli ambienti sedimentari e degli organismi marini conservati nelle rocce di Monte Nerone è un viaggio affascinante nel passato geologico della nostra regione". La mostra si svolgerà presso Palazzo Brancaleoni, sezione Geo-Paleontologica nei seguenti orari: sabato 3 e domenica 4 maggio, dalle 9 alle 15. Per informazioni 349 6367416 Il programma musicale del festival è ricco. Sabato 3 maggio, i concerti inizieranno alle 16. Domenica 4 maggio, i concerti inizieranno alle 15.

am. pi.