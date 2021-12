Pesaro, 18 dicembre 2021 - Rientra forse tra i misteri della scienza e della tecnica il caso di una insegnante di ruolo di 39 anni che da quattro mesi non riceve lo stipendio. Tredicesima compresa. Si chiama Laura Paterniani, ha 39 anni, fanese, insegnante prima alla Leopardi a Pesaro ed ora in una scuola elementare di Fermignano. E’ laureata in giurisprudenza. "Se fossi milionaria potrei anche permettermi di attendere – dice – ma non è così perché vivo sulle spalle di mia mamma che è un maestra in pensione e tutti i giorni devo anche fare 90 chilometri tra andata e ritorno per raggiungere la scuola. E con i costi del carburante che sono aumentati, la situazione non è affatto bella".



Ma perché lei non riceve lo stipendio?

"Da ormai diverse settimane sto chiamando tutti, compreso il ministero a Roma, ed è solo un rimbalzo di responsabilità. Non riesco a trovare una soluzione al mio problema. Mi dicono che mancano dei documenti, ma chiamo e mi rispondono tutti che è tutto a posto e che devo rivolgermi da un’altra parte. Onestamente non so più come fare e dove sbattere la testa per risolvere la situazione e quindi ricevere gli stipendi arretrati. E sa cosa le dico...".

Dica...

"Che l’altro giorno ho anche chiamato la guardia di finanza perché non riesco a capire dove sta il problema".

E cosa le hanno detto?

"Che siamo sotto Natale... E se poi non si muove nulla di fare un esposto alla Procura della Repubblica".

Ma il pasticcio dov’è?

"Sembra, ma non ne sono certa, che il blocco sia dovuto ad un codice della pratica, un numero che non viene letto dal computer per cui non mi viene erogato lo stipendio. Ma siamo nel campo delle ipotesi".

Lei è di ruolo?

"Certamente, come insegnante di matematica alle scuole elementari. Ho partecipato ad una concorso, rientravo nelle liste e sono stata chiamata".

Ma lei non ha insegnato anche alla Leopardi di Pesaro?

"Certamente, per un anno, fino al giugno scorso. Poi è successo che sono stata licenziata perché il giudice ha stabilito che non potevano attingere personale da quel concorso. Il mio caso è uno dei tanti avvenuti in tutto il Paese".

Quindi?

"Ora, in base ad un concorso del 2018, sono stata nuovamente assunta di ruolo. Quindi devo ricevere gli stipendi di quando ero alla Leopardi di Pesaro ed ora quelli dell’insegnamento a Fermignano".

In tutto questo rimbalzo burocratico che è accaduto?

"Che qualcuno dice che la Leopardi non ha inviato tutta la mia documentazione, la tesoreria provinciale che il problema non è il loro; il ministero a sua volta dice che va tutto bene. Uno rigetta il problema addosso a qualche altro, ma alla fine della questione l’unica cosa vera è che non prendo un soldo da mesi, che spendo tutti i giorni i soldi per andare a scuola, che campo sulla spalle di mia madre che è pensionata. Non so più cosa fare e a quale santo rivolgermi per cui ho pensato bene di rivolgermi al giornale".

Misteri della scienza e della tecnica che rientrano tra le storie di... quell’altro Natale. Come quello del pensionato che ha ricevuto 6 euro, tredicesima compresa.



m.g.