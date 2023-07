Insegue con la moto l’auto della ex Ma la corsa finisce in tribunale

Dieci minuti di folle inseguimento tra le vie del quartiere. Lui in sella alla sua moto che tallonava la macchina che cercava di seminarlo. Dentro c’erano la sua ex e il nuovo fidanzato. Una corsa al cardiopalma che per fortuna è finita senza incidenti e soprattutto senza feriti. Ma che ha portato quel cuore matto sulle due ruote dritto in Tribunale. Lui è un 30enne di origini napoletane, ma residente in città con la famiglia da anni, carpentiere alle dipendenze di un’impresa di Pesaro. E’ indagato per stalking e maltrattamenti. A denunciarlo è stata la ex fidanzata, una pesarese di 24 anni. L’uomo è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla presunta vittima. E ieri mattina è stato ascoltato in interrogatorio di garanzia dal giudice Antonella Marrone davanti alla quale ha dato una spiegazine per il suo comportamento.

L’episodio, anzi, gli episodi, che lo hanno fatto finire nei guai, risalgono a maggio e giugno scorsi. E sono successi nel quartiere dove i due protagonisti della vicenda abitano a poche centinaia di metri di distanza. Il 26 maggio, il 30enne si presenta sempre in sella alla sua moto, sgasando sotto casa della ex per attirare l’attenzione e chiedendo ai famigliari della ragazza, scesi in strada, di poter parlare con lei. Ma invano. Nel secondo fatto di un mese dopo, quello che è stato la molla della denuncia, il 30enne era ritornato a casa dopo una serata con gli amici. Anche la ex era sotto casa sua, in auto, insieme al nuovo ragazzo con il quale era stata a Rimini. Lui vede la coppietta, o meglio avrebbe intravisto lei che tentava di nascondersi sotto il cruscotto. Così si avvicina alla macchina e chiede all’uomo al volante di poter vedere se è la sua ex all’interno dell’abitacolo. L’altro accende l’auto e se ne va. Ma il 30enne non ci sta. E scatta l’inseguimento per le strade del quartiere. A detta della ragazza, lui gli urlava di fermarsi e minacciava di andargli a sbattare contro. Poi, dopo dieci minuti di testa a testa, i due hanno chiamato i carabinieri.

Alle forze dell’ordine, la ragazza ha raccontato anche altro. E cioè che quando stavano insieme, il 30enne era così geloso di lei da renderle la vita impossibile. A suo dire, lui non voleva che lei uscisse con le amiche o frequentasse posti dove poteva incontrare altri uomini. L’avrebbe anche offesa in luoghi pubblici e davanti ad altre persone. Da qui l’accusa di maltrattamenti. Ieri, il legale del 30enne, l’avvocato Francesca Paradisi, ha cercato di smontare entrambe le accuse sostenendo che manca il requisito fondamentale dell’abitualità sia per lo stalking che per i maltrattamenti.

