Inseguita e molestata, vittima una ragazzina: sotto accusa un 51enne

Pesaro, 3 ottobre 2024 – Seguì in moto la ragazzina con la bicicletta fino all’androne del palazzo allungando la mano su di lei. “Ho sbagliato persona, pensavo di conoscerla”. Ieri dinanzi al gup del tribunale di Pesaro è stato chiesto il processo con rito abbreviato per un 51enne residente a Pesaro accusato di violenza sessuale. L’uomo, difeso dall’avvocato Luciana Piselli, ha dei precedenti.

Nel gennaio del 2020, aveva toccato nelle parti intime una tredicenne, che passeggiava da sola per strada, in via Picciola. E poi era fuggito. E due anni dopo ci è ricaduto. Ha parcheggiato la moto in attesa che l’adolescente mettesse a posto la bici sotto casa, in zona mare, e poi l’ha toccata.

Lui si è difeso dicendo di averla vista di spalle pensando di conoscerla e di averle messo solo una mano sulla spalla per vederla in volto. E anche in questo caso era fuggito. Per il primo episodio l’uomo era stato condannato a due anni, in abbreviato, davanti al gup Antonella Marrone con l’accusa di violenza sessuale a danno di una minore. Alcune telecamere della via lo avevano ripreso anche se in maniera non evidente.

La squadra mobile della polizia era riuscita poi a risalire alla sua identità. Anche in questo secondo episodio le telecamere di una casa sono riuscite a riprenderlo. E alla sua identità gli inquirenti sono risaliti anche grazie alla descrizione della ragazza.

a.m.