Inside Marche Live protagonista oggi alla Fiera del turismo

L’associazione urbinate Inside Marche Live sarà oggi al Ttg di Rimini (fiera del turismo) e conferma così, anche quest’anno, il tradizione “Fuori salone“, che ormai è diventato una tradizione, un appuntamento dove ospiterà oltre 80 tour operator italiani e stranieri per promuovere il territorio marchigiano e le sue eccellenze. Inside Marche Live continua a promuovere la regione: si amplia l’offerta di tour ed itinerari volti alla valorizzazione della regione, e si rafforzano le sinergie in vista degli appuntamenti della stagione 2025. Inside Marche Live, attraverso i suoi tour operator specializzati nell’incoming, ospiterà per un evento di Gala numerosi tour operator italiani, provenienti da varie regioni, (tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Lazio, Abruzzo, e naturalmente Marche). Ma non mancheranno anche rappresentanti di paesi esteri importanti per le Marche, come Germania, Polonia, Austria, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Romania, Francia Canada, Spagna, Svezia, Slovenia e Olanda. Saranno numerose le occasioni di incontro e confronto per far conoscere la Regione ai giornalisti della stampa del settore, oltre 20 ospiti all’evento di Gala, promosso in collaborazione con Travel Quotidiano. Non si fermano mai, però, le attività promozionali dei tour operator incoming delle Marche: sono tanti gli eventi di promo commercializzazione e le fiere a cui parteciperanno in questo autunno e nel 2025 a partire dal tradizionale appuntamento con il TTG di Rimini, una delle principali fiere del settore per favorire l’incontro tra offerta turistica regionale e mercati nazionale ed internazionali, quest’anno alla 61esima edizione dall’ 9 al 11 ottobre. Per informazioni www.insidemarchelive.it

fra. pier.