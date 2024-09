Insieme è meglio: il festival dei balli di gruppo irrompe al mare

Si può ballare da soli ed è piacevole, ma se lo si fa insieme diventa ancora più bello e divertente. Sarà uno spettacolo nello spettacolo "Balli di gruppo", la manifestazione in programma sabato e domenica in piazzale della Libertà e in piazzale Europa. Un evento molto atteso dagli appassionati questo 4° Festival nazionale Balli di Gruppo e 2° Pesaro Country Festival, presentato ieri nella sala rossa del Comune e curato dall’associazione "Dance Mania" in collaborazione con il Comune che era rappresentato dal sindaco Andrea Biancani. Simona Gurini, provetta ballerina della Scuola di ballo pesarese, Dance Mania, ha illustrato il programma: "Sabato 31 agosto saremo in piazzale della Libertà, alla Palla di Pomodoro, per il 2° Festival dei balli country che già lo scorso anno ha avuto un grande successo. Il festival vedrà la presenza del maestro coreografo internazionale Gianmarco Rossato che farà uno stage a partire dalle ore 17. Poi dalle 21 si esibirà il gruppo "Live Cadillac Ranch" di Cesena, leader nel genere, inoltre si esibiranno il gruppo "West Umbria" di Perugia, "Polack Devils" di Pesaro e "Free To Dance" di Cesena. Poi domenica saremo a Baia Flaminia, in piazzale Europa per il 4° Festival Nazionale Balli di Gruppo con inizio stage alle 16 che vedrà la partecipazione speciale di due coreografi di fama nazionale, Luis Capasso e Andrea Stella. Dalle 21 è prevista l’esibizione di tutte le scuole partecipanti. Saranno presenti 30 scuole provenienti da tutta Italia, dal Friuli alla Sicilia". A collaborare con la Gurini, ci saranno Roberta Bernabucci, Davide Ortolani, Roberto Alessandrini, Sauro Arduini, Marinella Rossini, Manuela Bacchiani e Fabrizio Oliva. Proprio Oliva, ex presidente Apa Hotels, che cura le pubbliche relazioni ha detto: "Gli eventi sono organizzati dall’Asd Dance Mania di Pesaro per promuovere il ballo non fine a se stesso ma per socializzare e soprattutto divertirsi. Sono due eventi che hanno la loro storia e che portano tanta gente anche da fuori, con pullman che arrivano dal Veneto, Lazio, Toscana e perfino dalla Sicilia: un bel movimento anche dal punto di vista dell’accoglienza e del turismo". Soddisfatto il sindaco Andrea Biancani: "Abbiamo aderito a questa iniziativa che arricchisce la nostra lunga estate di eventi e coinvolge anche i turisti. Non è una gara ma una festa: un momento di aggregazione dove chiunque può ballare per trascorrere ore spensierate. Stiamo investendo sempre di più in questa direzione, tenendo insieme sport, cultura, divertimento e capacità di stare insieme".

Luigi Diotalevi