"Insieme è Natale", si comincia oggi. Luci sul gruppo storico della Pandolfaccia

‘Insieme è Natale’, è il titolo scelto per le iniziative ispirate alla Natività organizzate dalle Pro Loco senior e giovani di San Costanzo, col patrocinio del Comune e la collaborazione di altre associazioni, delle scuole e delle parrocchie. La serie di proposte prenderà il via oggi alle 14,30 in piazza San Pio, con ‘Io sono il castello: ti racconto una battaglia’ a cura della Pro Loco giovani, con la partecipazione de ‘La Pandolfaccia’. Un tuffo nel passato, quando i signori sancostanzesi incontrarono i Malatesta, con sbandieratori, tamburini, giochi medievali e taverne.

A presentare tutti gli appuntamenti, articolati su 18 giorni, fino al 6 gennaio, è stato ieri il numero uno della Pro Loco Antonio Calabrese, insieme al presidente della Pro Loco Giovani Michelangelo Gramolini (15enne) e all’assessore alla cultura Anna Maria Sabatini. Il calendario completo è già consultabile sulle pagine social di Pro Loco, Unpli e Comune. Va sicuramente messo in evidenza l’appuntamento dell’8 dicembre, quando in piazza San Pio si terrà un concerto gospel (dalle 17) e a seguire sarà possibile degustare la ‘famosa’ polenta di San Costanzo. Da non perdere, il giorno successivo, ‘I Fuochi della Venuta’, con l’accensione, al campetto dell’oratorio, di un falò per celebrare il trasporto a Loreto della Santa Casa. Il 10 dicembre, dalle 15, tutti in piazza a Cerasa per ‘Vivere il paese: accogliamo il Natale insieme’, con tanto di presepe vivente. Una serie di altre iniziative, tra cui 4 concerti (il 23 in teatro sarà la volta dell’associazione musicale ‘La Concordia’), condurranno sino alla sera della vigilia, quando Babbo Natale a cavallo porterà doni ai bimbi e sia nel capoluogo che a Stacciola, dopo la messa di mezzanotte, ci sarà lo scambio d’auguri con castagne e vin brulé.

Sandro Franceschetti