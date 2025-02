"Insieme per il vincolo ambientale". Riceci: l’appello di Paolini all’unità

Unire le forze per chiedere il vincolo ambientale su Riceci. E’ questa la proposta del Presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, in seguito alla bocciatura da parte del Tar dei ricorsi presentati in merito al progetto della discarica, in particolare per la proroga di 180 che la Provincia aveva concesso ad Aurora per presentare ulteriori documenti. Tra i ricorsi bocciati, quello presentato dal Comune di Petriano: "Dopo il Tar tendo la mano al sindaco di Petriano – dice Paolini –. Non mi interessa dire chi è stato più o meno bravo. Abbiamo un obiettivo comune, che è la difesa di Riceci? Allora perché non uniamo le forze, invece di continuare lo scontro. Chiediamo insieme il vincolo ambientale alla Regione". E aggiunge: "Vedo dichiarazioni livorose dopo le tre sentenze che hanno confermato la piena correttezza dell’iter procedurale seguito dalla Provincia. Io ho espresso la mia posizione, ovvero che con questo ricorso il Comune di Petriano è andato contro se stesso e contro il suo no espresso nella conferenza dei servizi conclusiva. Con il rischio di azzerare tutto. Perché il sindaco di Petriano non guarda avanti e si unisce a noi nella battaglia per il vincolo ambientale? Insieme abbiamo più forza".

Paolini fa riferimento anche al ricorso presentato dall’associazione Diversamente, dopo l’intervento del presidente dell’associazione Andrea Torcoletti: "Nessuno in questi giorni ha mai espresso commenti né considerazioni di alcun tipo sul ricorso dell’associazione Diversamente contro la Provincia rigettato dal Tar. Pertanto, le dichiarazioni a me attribuite sono infondate". Il presidente conclude: "Noi usciamo con tre sentenze vinte, il risultato è per la comunità di Riceci. Abbiamo salvato il no alla discarica facendo completamente la nostra parte. Il resto è fuffa e le chiacchiere stanno a zero. Ora uniamo tutte le forze per il vincolo ambientale che deve istituire la Regione. Chi ci sta è con noi".

ali.mu.