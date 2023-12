Insigniti cinque nuovi "maestri del lavoro". Stella al merito per la loro dedizione e capacità

Sono cinque i neo "maestri del lavoro" insigniti della stella al merito: a ricevere il prestigioso riconoscimento dalle mani del Prefetto Emanuela Saveria Greco, nella Loggia dei Mercanti in Ancona, sono stati Fausto Baldarelli, con una lunga carriera in Cna; Patrizia Cappelli e Patrizia Mezzolani di Confesercenti; Patricia Del Moro e Stefania Del Moro della Saint Andrews di Bellocchi a Fano. In totale sono stati 32 i marchigiani fregiati della stella. Due di questi, in rappresentanza delle Marche, accompagnati dal console regionale, hanno avuto la Stella ricevuti dal Presidente della Repubblica, nella sala dei corazzieri del Quirinale dove si è svolta la cerimonia per il centenario dalla istituzione dell’onorificenza. "Quando venne istituito il riconoscimento – ha detto Mattarella – per i lavoratori che, nelle loro attività, sono stati esempio di capacità, di laboriosità, di moralità, l’Italia era da poco divenuta uno Stato unitario. Ed è stato anzitutto il lavoro a far maturare e crescere l’Italia in questo oltre secolo e mezzo; è stato motore di avanzamento sul piano sociale, civile, economico, culturale". In occasione del festeggiamento, su iniziativa della Federazione nazionale maestri del lavoro, è stato consegnato al presidente un libro di 160 pagine con tutta la storia dei 100 anni dei Maestri: da quel dicembre 1923, quando re Vittorio Emanuele III, con un decreto, istituì la "Stella" sino ai giorni nostri. Inoltre sono stati presentati il francobollo celebrativo dell’evento, che verrà distribuito dalle Poste in tutta Italia e la Medaglia dei 100 anni che fregerà il labaro di ogni consolato. "A Roma, insieme ad 80mila studenti - testimonia il console regionale, Luciano Orlandini – hanno partecipato anche le famiglie di quattro lavoratori italiani morti sul lavoro: per loro la Stella alla Memoria come monito per un maggiore impegno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". In questa ottica, in Ancona, è stato consegnato dall’assessore Stefano Aguzzi il premio sicurezza sul lavoro, assegnato ogni anno dalla Federazione nazionale Maestri del Lavoro con il patrocinio e il sostegno della Regione Marche, a cinque aziende marchigiane. Del territorio pesarese urbinate, l’azienda chiamata a ritirare il riconoscimento è stata la Neomec di Pesaro (PU). "Il premio va alle aziende – ha detto Aguzzi – che si sono distinte per aver investito in modo determinante e significativo in programmi orientati alla cultura della sicurezza, oltre che per il rispetto degli obblighi normativi, sulla prevenzione e sul miglioramento della sicurezza in ambito lavorativo". In Ancona al fianco della gabiccese Patrizia Cappelli è stata il vicesindaco Marila Girolomoni: "Patrizia è un esempio di dedizione alla nostra comunità per tutta la città. Impegnata da diverso tempo nell’Associazione di volontariato Auser di Gabicce, è un punto di riferimento, donna instancabile e dai grandi valori". In fascia tricolore, alla cerimonia anconetana, ha presenziato Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale di Pesaro.