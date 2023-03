Installata la panchina rossa contro le violenze sulle donne

APECCHIO – Inaugurata la panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Tra le autorità presenti, il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci, il vice presidente regionale della Figc, il referente marchigiano del nuovo Dipartimento sociale Gustavo Malascorta oltre a vari consiglieri. A fare gli onori di casa il presidente dell’Apecchio Mancioli che ha ribadito l’importanza di portare avanti un impegno per fermare una piaga vergognosa come quella della violenza fisica e morale sulle donne. Il vice presidente della Figc Malascorta ha presentato il progetto voluto dalla federazione. Quella di Apecchio è la terza panchina dopo quelle di Gabicce e Camerino. Il sindaco si è congratulato per l’evento ribadendo che una piccola realtà come quella di Apecchio è sempre presente e sensibile ai problemi sociali come in questo caso la violenza sulle donne. Sono poi stati ricordati i nomi delle 26 donne vittime di violenze in Italia solo nel 2023.

am.pi.