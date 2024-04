Installati tre parcheggi rosa riservati alle gestanti

A San Costanzo sono stati realizzati tre ‘parcheggi rosa’, vale a dire gli stalli per i veicoli riservati alle donne in gravidanza e ai genitori di bambini fino a due anni di età. Riconoscerli è molto semplice, visto che sono delimitati da strisce di colore giallo e all’interno hanno un evidente pittogramma bianco e rosa che raffigura una donna in stato interessante e una carrozzina per bebè. A questa segnaletica orizzontale si accompagna, inoltre, quella verticale che riporta lo stesso simbolo raffigurato a terra. Le tre ‘postazioni’ sono vicine ad una serie di importanti servizi di interesse generale: uno in Viale della Libertà, all’altezza del civico 1, vicino alla ‘casetta dell’acqua’; il secondo in via della Santa Selvino, in prossimità dell’ingresso del palazzetto dello sport comunale ‘Martina Pagnetti’ e il terzo in via Circonvallazione, nel parcheggio pubblico della frazione di Cerasa. Per poterne usufruire è necessario un apposito ‘permesso rosa’: un contrassegno da esporre in auto quando si parcheggia nello stallo, da richiedere in Comune mediante uno specifico modulo scaricabile dal sito web istituzionale allagandovi la certificazione medica (in caso di gestante), copia della patente e della carta di circolazione. "Questi parcheggi – sottolineano il sindaco Filippo Sorcinelli e l’assessore Anna Maria Sabatini (foto) – sono un piccolo ma importante segnale di vicinanza e sensibilità nei confronti delle neo mamme e dei nostri bambini". Va evidenziato che in base all’articolo 188 bis del codice della strada, chiunque occupi gli stalli in questione senza averne diritto è soggetto a una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro.

