Insufficienti le caditoie: così resta il lago

Durante l’allerta meteo ancora acqua nel sottopasso del Lido, anche se il Comune assicura che la vasca di piazzale Amendola è perfettamente funzionante.

Il problema non riguarderebbe né la vasca, né le pompe che devono spingere l’acqua accumulata al suo interno verso il il porto canale. Sarebbero invece insufficienti le caditoie che devono portare l’acqua piovana alla vasca, correttivo al quale sta lavorando l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori.

Una volta effettuato questo intervento la gestione della vasca potrebbe essere affidata ad Aset. La municipalizzata del Comune ha già realizzato e gestisce la vasca di accumulo dell’Arzilla che raccoglie le acque reflue che, invece di finire in mare, sono riversate nell’impianto fognario e da qui spedite verso il depuratore di Ponte Sasso. La vasca dell’Arzilla rimane comunque sotto osservazione sia da parte dei cittadini, sui social sempre piuttosto polemici, sia da parte dell’opposizione, in particolare della Lega che in questi anni non ha risparmiato critiche sulle modalità e i tempi di esecuzione dell’opera.