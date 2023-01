Insultato in campo reagisce con una testata

Gli avrebbe detto "negro di m…" e lui ha reagito dandogli una testata in pieno volto. Un colpo così forte da provocargli lesioni da 192 giorni di prognosi e l’indebolimento della vista. Rinviato a giudizio ieri un calciatore senegalese di 21 anni, residente a Fano, portiere del Real Gimarra. La vittima è l’attaccante della squadra avversaria, la Torre San Marco, che ha chiesto 150mila euro di danni. La partita era in corso quando l’attaccante ha fatto commesso un fallo sul portiere facendolo cadere in terra. A detta del senegalese, il centroavanti gli avrebbe detto "alzati, non ti sei fatto niente, negro di m…". Il portiere lo avrebbe così colpito con la testata. "E stata legittima difesa" il commento del difensore, l’avvocato Matteo Mattioli.