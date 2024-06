Insulti alle donne, la campagna va in crash

La questione di genere tocca la campagna elettorale, a sollevare la polemica sui social è stato Bruno Malerba (candidato con Alleanza Verdi e Sinistra nella coalizione di Federico Scaramucci). "Non ho mai amato la donna di destra – dice –. Ho avuto sempre la sensazione di una femmina addomesticata, un po’ sottovento, manomessa e compresa in forme di un folklore vagamente germanico. Non ho nemmeno mai capito se siano differenti sessualmente. Probabile. Molto meglio quelle di sinistra". Immediate le reazioni.

Giulia Volponi della coalizione di Maurizio Gambini commenta: "Giorni fa ero stata aggredita pubblicamente e definita donna “usata“. L’ho ritenuta una caduta di stile di Scaramucci dettata dalla foga della campagna. Dunque non ho dato troppa rilevanza. Ieri mi hanno segnalato un’altra offesa, rivolta a me e alle altre donne che sono impegnate in queste elezioni. Quella di Bruno Malerba è un’altra “leggerezza“? Non direi, anche perché il contenuto di quel testo è stato approvato con un mi piace (poi rimosso) dal capolista, Gianluca Carrabs e da altri candidati. Non ne faccio una questione di sinistra o destra, ma è indubbio che questa diventa una posizione politica sulle donne, non un parere personale. Tutte, indipendentemente dallo schieramento. Tutto ciò è offensivo. Non mi aspetto una presa di distanze, anzi vedo un certo consenso all’interno della lista". Anche la candidata Lara Ottaviani replica: "Ho sentito e letto insulti e denigrazioni nei confronti di Gambini e della coalizione. Io sono stata definita da Scaramucci “una donna sulla collina“ e da Bruno Malerba “una donna di destra“ e “messa a capo di un ente“ solo per legami politici, “manomessa“. Queste parole vogliono sminuire la mia professionalità, le mie capacità e il mio impegno per la città. Malerba usa parole ambigue e maliziose anche per le cosiddette “donne di sinistra“ che sono ugualmente ridotte nella loro molteplicità di pensiero e capacità".

"È difficile e persino sbagliato commentare i deliri. Perché c’è il rischio di alimentarli – dice Federico Scaramucci –. Tante amiche hanno letto nel post non un ragionamento (era arduo) ma anche delle offese misogine. Hanno ragione, le leggo anche io. Se non vuoi cancellare, cosa che ti farebbe onore, ti consiglio almeno di scusarti". Sulla vicenda anche il deputato di Fd’I Antonio Baldelli dice: "Bruno Malerba pubblica un post nel quale attacca, in maniera scomposta e oscurantista e con parole provenienti direttamente dal Medioevo. Ogni tanto bisognerebbe avere la decenza di stare zitti e non dar sfogo alle proprie frustrazioni attaccando in maniera così virulenta, barbara e retrograda non solo una donna, ma tutte le donne, siano esse di destra o di sinistra. Attendo la collega marchigiana Boldrini e le altre compagne che si strappano i capelli quando non si usano sostantivi al femminile".

Francesco Pierucci