Insulti razzisti a Trudo: bagarre "Mi hanno detto negro di m..."

Sul campo la venticinquesima di campionato di Eccellenza tra Forsempronese e Jesina era stata gagliarda e "maschia".

Era finita con la prima sconfitta (0 a 1) in casa del Fosso e magari più d’uno tra i tifosi l’ha presa un po’ male, ma qualcuno più degli altri. Sì, perché dopo i novanta minuti due "tifosi" hanno insultato uno dei giocatori della Jesina, Kevin Trudo. Racconta il giocatore: "Per raggiungere gli spogliatoi siamo dovuti passare per fza prima sotto la curva locale attraversando successivamente anche il campo sintetico. I loro tifosi ci hanno inseguito anche se c’era la rete che divideva. Sono piovuti degli insulti, cose che non devono succedere, ma che ogni domenica si ripetono del tipo ‘siete scarsi’ e parole varie. Fino a quel momento tutto normale o quasi. Visto che sono il più vecchio della squadra ho cercato di calmare sia i miei compagni che i tifosi del Fossombrone. Dal nulla arriva un signore che da dietro la rete mi dice ‘negro di m….’. Una volta, poi un’altra… In quel momento mi sono innervosito volendo farmi giustizia da solo. Poi se n’è aggiunto anche un altro a dirmi ‘negro di m…’, ma non potevo fare niente, solo arrabbiarmi e colpire la rete". Due persone, mentre il resto della tifoseria locale… Tutti gli altri tifosi del Fossombrone mi hanno subito chiesto scusa e devo sottolineare che sono stati veramente solo due su cento tifosi. Gli altri erano arrabbiati per la sconfitta, ci hanno anche insultato, ma non sono andati oltre. Ma io non posso lasciar stare. Queste cose non devono succedere più".

Il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni, venuto a conoscenza dell’episodio (su cui hanno preso tempestive informazioni i carabinieri di Fossombrone, che hanno già individuato i responsabili, ndr), ieri sera ha telefonato al giocatore della Jesina per chiedergli scusa a nome dell’intera amministrazione comunale. Ha dichiarato Berloni: "Ritengo che simili fatti denuncino ancora nel terzo millennio la presenza di persone che nulla hanno a che vedere né con lo sport né ancor meno con la convivenza civile che deve sempre e comunque prevalere in ogni luogo e in qualsiasi occasione. Trudo mi ha confermato di non considerare Fossombrone una città razzista e che il triste episodio ha visto protagoniste persone che non intaccano l’onorabilità del sodalizio sportivo forsempronese".

Il sindaco di Fossombrone ha anche contattato il presidente della Jesina per porgere le sue scuse alla società e all’intera squadra. I responsabili dell’episodio non hanno alcuna relazione né con la società sportiva né coi tifosi organizzati del Fosso.

Adriano Biagioli