Intanto a Colli al Metauro arrivano 169mila euro per la transizione digitale

"Il Comune di Colli al Metauro ha ottenuto tre finanziamenti con fondi del Pnrr, per un totale di 169mila euro, che serviranno alla transizione digitale". Lo evidenzia l’assessore all’innovazione tecnologica Francesco Tadei (in foto), che spiega: "Si tratta di tre progetti distinti, il primo relativo al server in Cloud con il quale abbiamo ricevuto 122mila euro che ci consentiranno di mettere in maggiore sicurezza tutti i dati della macchina amministrativa e di averli a disposizione più velocemente. Il secondo e il terzo finanziamento, di 32.500 e 14.500 euro, riguardano rispettivamente l’implementazione del servizio di notifiche digitali e il potenziamento del sistema PagoPa; entrambi con benefici per cittadini e professionisti".

Per quanto riguarda le notifiche, Tadei puntualizza: "Stiamo parlando di tutte le comunicazioni a valore legale emesse da un’amministrazione pubblica, come gli esiti delle pratiche amministrative o di rimborsi, multe e accertamenti di tributi. Per riceverle, basterà attivare l’App ‘IO’, oppure accedere online a ‘Send’ (il servizio notifiche digitali, ndr) tramite Spid o Cie". Per ciò che concerne il potenziamento del PagoPa, l’assessore all’innovazione tecnologica sottolinea: "Consentirà di far fronte da remoto ai diritti di segreteria, agli oneri di urbanizzazione e dei condoni edilizi, ai depositi di garanzia per gare d’appalto e anche alle sanzioni che esulano dal codice della strada". "Recentemente – conclude Francesco Tadei – abbiamo anche implementato lo Sportello Unico dell’Edilizia".

Sandro Franceschetti