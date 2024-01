Intanto, a Fano, Serfilippi viaggia verso l’incoronazione

Potrebbe avvenire sabato "l’incoronazione" di Luca Serfilippi a candidato sindaco del centrodestra. Come richiesto da Forza Italia e Udc, è stato convocato il tavolo provinciale dei partiti della coalizione (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc) che potrebbe già da dopodomani ufficializzare la candidatura del consigliere regionale leghista: l’obiettivo è sciogliere le riserve. D’altra parte la Lega Fano ha già fatto sapere che "il suo candidato è Serfilippi, un trentenne impegnato in politica con passione e competenza, in Comune e poi in Regione. Parteciperemo al tavolo del centrodestra forti della volontà di andare insieme alle elezioni con un candidato unitario. Lega Fano con il centrodestra unito aprirà anche alle civiche per vincere e governare la città". Il riferimento è alle liste di De Leo che, comunque, al tavolo di sabato non sono state invitate.

Più complicata la situazione nel centrosinistra, con Azione che, attraverso il coordinatore Stefano Marchegiani, ha più volte ribadito di non partecipare alle Primarie (ancora non è stata fissata la data) invece sostenute dal sindaco Massimo Seri che, comunque, di quel partito fa parte. Tra l’altro la maggioranza (senza Azione) si vedrà nella serata di domani con I Progressisti per Fano 2050.

Anna Marchetti