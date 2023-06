Intanto la politica si scatena "Siamo pronti alla class action"

La politica su Riceci non molla e tutte le forze intervengono, a ogni nuovo capitolo della vicenda. Il Circolo Fratelli d’Italia Urbino - Duca Federico ribadisce la contrarietà al progetto della discarica di Riceci: "Abbiamo la fortuna di avere con noi dei professionisti ed esperti in vari ambiti, tra i quali quello dell’ingegneria applicata alle innovazioni - spiega la coordinatrice Emanuela Palliccia -. La tecnologia che ha maggiormente catturato l’attenzione dell’ingegnere Adele Megna e del dottore Gustavo Mastrobuoni e, potenzialmente replicabile nei territori della Regione Marche, è stata quella relativa al ’sistema di gestione dei rifiuti in acqua supercritica’. Ideato e realizzato in Italia ma sfruttato prevalentemente all’estero, si basa sul processo chimico-fisico e permette lo smaltimento dei rifiuti utilizzando solo acqua, ad una temperatura tra i 400 e i 500 gradi e con pressioni maggiori di 200 bar".

"Come Pd, Viva Urbino e Gruppo Misto dopo aver fatto ciò che avevamo promesso nell’ultimo Consiglio comunale occorre fare un passo in più. Bisogna dare mandato al consigliere espressione del comune di Urbino in Marche Multiservizi, insieme a quelli di parte pubblica, di presentare una richiesta di ritiro del progetto di realizzazione della discarica a Riceci, perché incompatibile con il territorio e dannoso per l’economia locale, bloccando il procedimento di valutazione del progetto e la convocazione della conferenza di servizi - scrive il segretario dem ducale, Giorgio Ubaldi -. Se ciò non fosse, resterebbe senz’altro percorribile una ’class action’ per danni ambientali ed economici diretti e indiretti".

"Come Azione Pesaro-Urbino, l’avevamo detto già prima dell’intervista del signor Rossini, dell’assemblea dei soci di Marche Multiservizi e delle successive affermazioni dell’Amministratore delegato Tiviroli. Difatti quel ’la discarica si farà’ è completamente in contrasto con il ’no’ venuto da tutti i comuni e da tutte le forze politiche - scrivo dalla segreteria provinciale -. Queste situazioni hanno ancora di più confermato la nostra convinzione che la governance di Marche Multiservizi è entrata in crisi. Siamo di fronte ad un corto circuito tra la parte pubblica maggioritaria e la parte privata".

fra. pier.