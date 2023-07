Intanto la popolazione fanese scende sotto i 60mila

Cala il numero degli abitanti (non arriviamo più a 60mila), la popolazione invecchia progressivamente e il saldo naturale (la differenza tra nascite e decessi) rimane negativo (si è passati dal -12 del 2009 al -403 del 2022), le famiglie diventano sempre più piccole con un forte aumento dei nuclei monofamiliari (il 35% è composto da una sola persona). Questa la sintesi dell’analisi comunale che accompagna la relazione sulla performance del Comune nello scorso anno. "La forbice tra morti e nati – si legge nel documento – si è fortemente allargata dopo la crisi economica del 2008 e tra il 2009 e il 2015 il calo delle nascite è stato del 27%. Ad eccezione del 2007, il numero dei decessi è sempre superiore a quello dei nati". E ancora: "L’indice di vecchiaia (che misura il grado di invecchiamento) indica, per il 2022, che a Fano ci sono 205 anziani ogni 100 giovani e sono 509 gli individui a carico ogni 100 che lavorano". "A influire sul calo della popolazione, stimata in 59.791 abitanti, – si legge ancora nel documento – sono anche i saldi migratori diventati negativi, la città non è più attrattiva dal punto di vista occupazionale e lavorativo. All’1 gennaio 2022, gli stranieri residenti a Fano risultano 4.085 (6,8% della popolazione residente) di età compresa tra i 30 e i 49 anni, quindi in piena attività lavorativa". La comunità straniera più numerosa è quella albanese (20,9%), seguono Romania (20,8%), MoldavIa (9,8%), Ucraina (6,5%), Marocco (5,9%), Senegal (5,2%), Cina (3,3%)". "E’ evidente – commenta il sociologo Maurizio Tomassini – che si fanno più figli dove ci sono più servizi. In Alto Adige la spesa sociale pro capite è di 320 euro contro i 110 euro delle Marche".

an. mar.