Intanto l’ex Manzi finisce nel piano delle alienazioni

Sul destino dei due edifici scolastici – l’ex Manzi di via Lamarmora e l’ex Olivieri di via Confalonieri – il vento è cambiato. E’ diventato cioè, possibilista. Ci spieghiamo meglio per chi non ha seguito la questione anche nei suoi risvolti più recenti. Dopo aver assisitito al Consiglio comunale di ieri, non è più granitica la soluzione prospettata dalla giunta Biancani a riguardo. Perché? In estrema sintesi, anche in base al voto di ieri sia l’ex Manzi che l’ex Olivieri sono diventati edifici senza vincolo di destinazione d’uso: oltre ad essere una scuola potranno essere trasformate in residenziale e terziario e finire nel Piano delle alienazioni, per poter essere vendute al privato.

Ora, prima del consiglio comunale di ieri, la posizione del sindaco Biancani è sempre sembrata granitica, legata ad una esigenza importante. Quale? La necessità di ristrutturare l’ex Olivieri di via Confalonieri che oggi accoglie una primaria con 200 alunni, in 10 classi. Il sindaco ha ribadito, anche ieri, quanto attualmente non ci siano risorse disponibili per ristrutturare l’ex Olivieri che ha bisogno di interventi di miglioramento sismico e altro. Da qui la road map di intercettare "circa un milione di euro" dalla vendita del lotto dell’ex Manzi in via Lamarmora per poter investire nell’altra scuola.

La prospettiva non è mai piaciuta a diversi cittadini e sono iniziate le raccolte di firme per invertire le sorti dei due edifici: vendere al privato l’ex Olivieri e con il ricavato costruire la nuova Manzi in via Lamarmora. Il dibattito ha avuto varie sedi: per ben due volte il consiglio di quartiere ha dato spazio ad un confronto sulle criticità poste dai cittadini.

Non una, ma ben due petizioni hanno dimostrato nel tempo, la contrarietà di molte persone verso la messa in vendita dell’ex Manzi. Sia per le considerazioni emerse grazie ai consiglieri di centrodestra, Giovanni Corsini e Cristina Canciani, i quali hanno dimostrato le troppe incertezze sui conti e le stime fatte dall’amministrazione. Ma ad aggiungere ulteriori dubbi sull’adeguatezza di voler ristrutturare l’ex scuola Olivieri ha pensato la consigliera di opposizione, Giulia Marchionni, la quale ieri in Consiglio ha messo il suo carico da 90. "Ritengo che continuare a dire che il “con il ricavato dalla alienazione della Manzi si possa ristrutturare la Olivieri“ sia inopportuno oltre che non veritiero– ha detto Marchionni –: già nel 2016 questo consiglio comunale votò una delibera in cui si dava atto che da una indagine conoscitiva sullo stato degli edifici scolastici del 2013, emergeva “che tra gli edifici scolastici più bisognosi di interventi radicali vi è la scuola media “Olivieri” posta a Pesaro in via Confalonieri. Proprio per la natura dell’edificio – si legge nei documenti coumnali – e per il suo stato conservativo, un intervento di adeguamento e messa a norma risulta anti economico, soprattutto se si confrontano le prestazioni raggiungibili con un edificio di nuova fattura”. Se era così nel 2016, – conclude la consigliera – perché potrebbe essere conveniente ristrutturarla nel 2025?"

Solidea Vitali Rosati