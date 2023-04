Intanto nel sito ci sono già gli stipendi nuovi

E’ vero che infuriano le polemiche per i maxi aumenti ma questi sono già entrati in vigore. E così non si è perso tempo per aggiornare la tabella di indennità e stipendi sul sito ufficiale di Marche Multiservizi. Da ieri, figurano tutti i rialzi decisi, votati e poi rinnegati dai sindaci. Ora si legge che il presidente Pierotti percepirà 60mila euro, l’amministratore delegato Mauro Tiviroli 100mila di stipendio, 15mila per il gettone di presenza nel cda essendone un componente e altri 50mila euro come premio di risultato. E poi i membri del cda che arrivano a 15mila euro di gettone dai 9mila di prima.